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Від початку доби 81 боєзіткнення, ворог активно застосовує авіацію, - Генштаб

Ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Від початку доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 81. Ворог найбільше активний на Покровському та Сіверських напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку тривають бої в районі Вовчанська.  Сили оборони відбили чотири з п’яти штурмів противника.  

На Лиманському напрямку ворог десять разів атакував  за підтримки авіації в районах Невського, Макіївки, Торського та Серебрянського лісу. Наразі один бій триває. 

На Сіверському напрямку росіяни продовжують проявляти активність поблизу Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Роздолівки та Виїмки. Від початку доби кількість боїв зросла до 19. 14 атак російських загарбників відбито, п’ять - ще продовжуються.

На Краматорському напрямку тривають три бої в районах Часового Яру, Нового та Іванівського. 

На Покровському напрямку зафіксовано 21 боєзіткнення від початку доби. На даний час наші оборонці відбили вже 13 ворожих атак, ще вісім - тривають.

На Курахівському напрямку ворог п'ять разів намагався штурмувати поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки, одне боєзіткнення ще триває. 

На Придніпровському напрямку росіяни намагались атакувати поблизу Кринок. 

Ситуація на фронті 

У 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила заявили про критично важку ситуацію у Часовому Яру. За словами військових, ворог безупинно атакує в лоб та намагається обійти місто. 

Ознайомитись з ранковим зведення Генштабу щодо ситуації на лінії фронту можна за посиланням.

 

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