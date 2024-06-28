RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

С начала суток 81 боестолкновение, враг активно применяет авиацию, - Генштаб

Иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток количество боевых столкновений увеличилось до 81. Враг больше всего активен на Покровском и Северских направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении продолжаются бои в районе Волчанска.  Силы обороны отбили четыре из пяти штурмов противника.  

На Лиманском направлении враг десять раз атаковал при поддержке авиации в районах Невского, Макеевки, Торского и Серебрянского леса. Сейчас один бой продолжается. 

На Северском направлении россияне продолжают проявлять активность вблизи Белогоровки, Спирного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Раздоловки и Выемки. С начала суток количество боев возросло до 19. 14 атак российских захватчиков отбиты, пять - еще продолжаются.

На Краматорском направлении продолжаются три боя в районах Часового Яра, Нового и Ивановского. 

На Покровском направлении зафиксировано 21 боестолкновение с начала суток. В настоящее время наши защитники отбили уже 13 вражеских атак, еще восемь - продолжаются.

На Кураховском направлении враг пять раз пытался штурмовать вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки, одно боестолкновение еще продолжается. 

На Приднепровском направлении россияне пытались атаковать вблизи Крынок. 

Ситуация на фронте

В 24 отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила заявили о критически тяжелой ситуации в Часовом Яру. По словам военных, враг непрерывно атакует в лоб и пытается обойти город.

Ознакомиться с утренним сводом Генштаба по ситуации на линии фронта можно по ссылке.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеГенштаб ВСУРоссийская Федерация