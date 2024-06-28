С начала суток 81 боестолкновение, враг активно применяет авиацию, - Генштаб

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении продолжаются бои в районе Волчанска. Силы обороны отбили четыре из пяти штурмов противника.

На Лиманском направлении враг десять раз атаковал при поддержке авиации в районах Невского, Макеевки, Торского и Серебрянского леса. Сейчас один бой продолжается.

На Северском направлении россияне продолжают проявлять активность вблизи Белогоровки, Спирного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Раздоловки и Выемки. С начала суток количество боев возросло до 19. 14 атак российских захватчиков отбиты, пять - еще продолжаются.

На Краматорском направлении продолжаются три боя в районах Часового Яра, Нового и Ивановского.

На Покровском направлении зафиксировано 21 боестолкновение с начала суток. В настоящее время наши защитники отбили уже 13 вражеских атак, еще восемь - продолжаются.

На Кураховском направлении враг пять раз пытался штурмовать вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки, одно боестолкновение еще продолжается.

На Приднепровском направлении россияне пытались атаковать вблизи Крынок.

Ситуация на фронте

В 24 отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила заявили о критически тяжелой ситуации в Часовом Яру. По словам военных, враг непрерывно атакует в лоб и пытается обойти город.

Ознакомиться с утренним сводом Генштаба по ситуации на линии фронта можно по ссылке.