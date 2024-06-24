Від початку доби 62 бої, найбільше на Сіверському та Покровському напрямках, - Генштаб

"Вже сьогодні відбулося 62 бойових зіткнення. Окупанти здійснили 11 авіаударів, скинувши 19 КАБів, 579 обстрілів позицій наших військ. Також ворог задіяв для ударів 33 дрони-камікадзе", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку тривають спроби ворога атакувати Вовчанська. Від початку доби в районі міста тривають два бої.

На Куп'янському напрямку триває бій поблизу Стельмахівки.

На Лиманському напрямку тривають бої в районах населених пунктів Копанки, Греківка, Макіївка, Торське та в Серебрянському лісі. Шість атак відбито, два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку відбулось 17 атак. Росіяни намагаються потіснити Сили оборони в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Виїмки. Сім атак відбито, точаться бої.

На Краматорському напрямку ворог намагався штурмувати поблизу Іванівського. Продовжується одне боєзіткнення поблизу Кліщіївки.

На Торецькому напрямку відбито дві атаки в районі Південного, один бій ще триває.

На Покровському напрямку відбулося 18 атак на позиції Сил оборони, дев’ять з яких успішно відбито. Тривають бої за Новоолександрівку, поблизу Євгенівки, Воздвиженки, Сокола та Новоселівки Першої.

На Курахівському напрямку продовжуються атаки в районах Карлівки, Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Шість атак відбито, триває один бій.

На Шахтарському напрямку ворог намагався атакувати в напрямку Урожайного.

На Оріхівському напрямку терористи тричі зазнали невдачі під час спроб витіснити українських захисників з позицій неподалік Малої Токмачки.

Ситуація на фронті

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), на фронті фіксується незначне просування ворога у межах Красногорівки Донецької області. Зокрема терористи просунулись на північний схід від Роботиного Запорізької області.