С начала суток 62 боя, больше всего на Северском и Покровском направлениях, - Генштаб

"Уже сегодня произошло 62 боевых столкновения. Оккупанты совершили 11 авиаударов, сбросив 19 КАБов, 579 обстрелов позиций наших войск. Также враг задействовал для ударов 33 дрона-камикадзе", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении продолжаются попытки врага атаковать Волчанск. С начала суток в районе города продолжаются два боя.

На Купянском направлении продолжается бой вблизи Стельмаховки.

На Лиманском направлении продолжаются бои в районах населенных пунктов Копанки, Грековка, Макеевка, Торское и в Серебрянском лесу. Шесть атак отбиты, два боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении состоялось 17 атак. Россияне пытаются потеснить Силы обороны в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Раздоловки и Выемки. Семь атак отбиты, идут бои.

На Краматорском направлении враг пытался штурмовать вблизи Ивановского. Продолжается одно боестолкновение вблизи Клищеевки.

На Торецком направлении отбиты две атаки в районе Южного, один бой еще продолжается.

На Покровском направлении произошло 18 атак на позиции Сил обороны, девять из которых успешно отбиты. Продолжаются бои за Новоалександровку, вблизи Евгеновки, Воздвиженки, Сокола и Новоселовки Первой.

На Кураховском направлении продолжаются атаки в районах Карловки, Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки. Шесть атак отбиты, продолжается один бой.

На Шахтерском направлении враг пытался атаковать в направлении Урожайного.

На Ореховском направлении террористы трижды потерпели неудачу при попытках вытеснить украинских защитников с позиций неподалеку Малой Токмачки.

Ситуация на фронте

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), на фронте фиксируется незначительное продвижение врага в пределах Красногоровки Донецкой области. В частности террористы продвинулись на северо-восток от Роботино Запорожской области.