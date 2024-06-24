Ворог має просування у Донецькій та Запорізькій областях: карти ISW

На фронті в Україні фіксується незначне просування російських загарбників у межах Красногорівки Донецької області. Також окупанти просунулися на північний схід від Роботиного Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Як повідомляється, 23 червня ВСУ контратакували на північ і північний схід від Харкова на тлі наступальних операцій ворога в цьому районі. Російські блогери стверджували, що армія РФ відбила контратаки України в районі Глибокого та Вовчанська.

Генштаб ЗСУ повідомив, що бої продовжуються поблизу і всередині Вовчанська, і 23 червня російські війська завдали удару по Липцям 23 плануючими бомбами.

Представник української групи військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин 23 червня заявив, що російські військові намагаються вивести з району Вовчанська боєздатні частини, включаючи підрозділи російського 11-го танкового полку (18-та мотострілецька дивізія, 11-й армійський корпус, Ленінградський військовий округ). та 83-у повітряно-десантну бригаду.

Офіційний представник Харківської групи військ України Юрій Повх раніше заявляв 16 червня, що російське військове командування також намагається вивести частини 25-ї мотострілецької бригади, які стали неефективними у бою після великих втрат.

Операція №2 - Луганська область

22 і 23 червня російські війська продовжували наступ на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, але не досягли підтверджених успіхів.

Один із російських блогерів заявив, що частини російських 36-ї та 37-ї мотострілкових бригад наступали в районі Торського (на захід від Кремінної) з артилерійською підтримкою 19-го танкового полку.

Генштаб ЗСУ повідомив, що війська РФ атакували:

на північний схід від Куп'янська в районі Сіньківки;

на південний схід від Куп'янська в районі Піщаного, Стельмахівки, Берестового та Степової Новоселівки;

на захід від Сватового в районі Андріївки, Копанки та М'ясожарівки;

на північний захід від Кремінної в районі Новосадового, Макіївки та Невського;

на захід від Кремінної біля Терного;

а також на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісу 22 і 23 червня.

Операція №3 - Донецька область

22 та 23 червня російські війська продовжували наземні удари на Сіверському напрямку, проте підтверджених наступів на лінії фронту не було.

Російський блогер заявив, що невстановлені підрозділи ВДВ Росії витіснили ЗСУ з позицій у східній, південній та західній частині Роздолівки (на південний схід від Сіверська) та захопили 50 відсотків населеного пункту. Але ISW не виявила візуальних доказів, які б підтверджували це твердження.

Український Генштаб повідомив, що 22 і 23 червня російські війська вели наступи на схід Сіверська в районі Верхньокам'янського, на південний схід Сіверська в районі Спірного і південніше Сіверська в районі Виїмки.

Аналітики зазначають, що війська РФ продовжили наступати в районі Часового Яру 22 та 23 червня, але підтверджених змін на лінії фронту не відбулося.

Російські блогери стверджували, що:

частини 98-ї дивізії ВДВ просунулися на північ від мікрорайонів Новий та Канал у східній частині Часового Яру;

ЗСУ відступили через канал Сіверський Донець-Донбас;

російські сили перетнули канал.

Проте, експерти ISW не виявили візуальних свідчень присутності російських військ за межами каналу.

Український Генштаб повідомив, що 22 і 23 війська РФ продовжували наступ на північ від Часового Яру в районі Григорівки, на схід у районі Іванівського та на південний схід у районі Кліщіївки та Андріївки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець підтвердив, що війська РФ нещодавно захопили населений пункт Шуми. За його словами, російські окупанти просунулися до околиць Північного, а також на південний схід та схід від Торецька відповідно.

Так, 23 червня він сказав, що три-чотири взводні російські штурмові групи нещодавно висунулися від блокпоста "Майорське" (схід Торецька) трасою Т-05-16 і прилеглої залізничної лінії у напрямку Північного.

За його словами, російські сили захопили кілька будинків уздовж Горницького провулка та вулиці Залижичної на північно-східній околиці Північного. Він також заявив, що пізніше війська РФ атакували з боку Мічуринської виправної колонії та Майорського бетонного заводу (на схід від Торецька та на північно-західній околиці Горлівки) і витіснили ЗСУ із Шум (на схід від Торецька та на схід від Північного).

Машовець зазначив, що Шуми — дуже маленький населений пункт, і, за його оцінками, російські війська просунулися загалом на ділянці приблизно 2-2,3 км завглибшки та 3,5-3,6 км завширшки.

Він додав, що російські війська намагаються захопити позиції в лісових районах на південний захід від Шум, на схід від Північного і в межах самого східного Північного, і припустив, що окупанти можуть спробувати активізувати атаки в цьому напрямку в майбутньому, щоб підтримати російські операції біля Часового Яру або на північний захід від Авдіївки.

Українські та російські джерела вперше повідомили, що російські війська захопили Шуми 22 червня.

У звіті ISW говориться, що 23 червня російські блогери продовжували стверджувати, що війська РФ просунулися далі на Торецькому напрямку, проте аналітики не побачили підтвердження цим твердженням.

Декілька російських блогерів заявили, що війська Росії просувалися вулицями Зелена, Миру, Кутузова та Києва на східній околиці Північного. Інший російський блогер зазначив, що існують суперечливі твердження про масштаби російського наступу в цьому районі: деякі російські джерела стверджують, що російські війська контролюють половину Південного (на південний схід від Торецька), тоді як інші джерела стверджують, що бої йдуть на околиці Залізного (на південний схід від Торецька та на захід від Південного).

22 і 23 червня війська РФ продовжили наступ у районі між Широкою Балкою (південний захід Торецька) та Нью-Йорком (південніше Торецька).

Крім іншого, російські блогери стверджували, що 23 червня війська РФ захопили частину Новоолександрівки (на північний захід від Авдіївки) і Яснобродівки (на захід від Авдіївки), але ISW не побачив підтвердження цим твердженням.

Деякі блогери РФ стверджують, що є непідтверджені повідомлення про просування російських військ у Воздвиженку (на північний захід від Авдіївки та Новоолександрівки).

Декілька інших російських блогерів заявили, що російські війська просунулися на 300 метрів у межах східного Сокола (на північний захід від Авдіївки) і просунулися до околиці Євгенівки (на північний захід від Авдіївки та на захід від Сокола).

Війська РФ продовжували наступ:

на північний захід від Авдіївки в районі Олександрополя, Архангельського, Новокалинового, Новопокровського та Новоселівки Першої;

на захід від Авдіївки під Уманськом;

на південний захід від Авдіївки в районі Нетайлово, Карлівки та Невельського 22 та 23 червня.

Аналітики повідомляють, що нещодавно війська РФ трохи просунулися в межах західної Красногорівки на захід від Донецька. Про це свідчать геолокаційні кадри від 23 червня.

Блогери РФ стверджували, що російські війська просунулися на ділянці шириною до 4,85 км і глибиною до 1,55 км на південний захід від Новомихайлівки (південний захід Донецька), а також на південь від Костянтинівки (південний захід від Донецька). Крім того, повідомляється, що війська РФ продовжили наступ на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки, а також на південний захід від Донецька в районі Парасковіївки.

23 червня російський блогер повідомив, що підрозділи 60-ї мотострілецької бригади РФ відбили кілька контратак ЗСУ на північ від Старомайського (на південь від Великої Новосілки) в районі кордону Донецької та Запорізької областей. За наявними даними, підрозділи 40-ї морської піхотної бригади діють у районі Пречистівки, а 57-та мотострілецька бригада в районі Вугледару.

Південна вісь

Аналітики повідомляють, що згідно з геолокаційних карт від 22 червня, нещодавно війська РФ просунулися на північний схід від Роботиного. 23 червня бої тривали в районі Роботиного та Малої Токмачки.

Крім того, 23 червня позиційні бої тривали на східному березі Херсонської області, у тому числі під Кринки та на островах у дельті Дніпра. Згідно з повідомленнями, частини 24-го мотострілецького полку (70-та мотострілецька дивізія та 18-а загальновійськова армія) продовжують діяти на Херсонському напрямку.