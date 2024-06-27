Від початку доби 48 боєзіткнень. Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Станом на зараз, від початку доби, 27 червня, на лінії фронту зафіксовано 48 бойових зіткнень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"Вже сьогодні відбулося 48 бойових зіткнень. Окупанти здійснили п’ять авіаударів (11 КАБ) та 614 обстрілів позицій наших військ. Також ворог задіяв 38 дронів-камікадзе", - пише Генштаб.
На Харківському напрямку триває бій за Вовчанськ
На Куп'янському напрямку відбито чотири штурми в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Наразі два бої тривають.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили дві атаки в районах Копанок та Невського.
На Сіверському напрямку відбито три атаки в районах Спірного та Роздолівки. Наразі триває бій в районі Роздолівки.
На Краматорському напрямку ворог намагається прорватись в районі Часового Яру. Дві штурмові дії тривають.
На Торецькому напрямку напружена ситуація. Росіяни активні в районах Торецька, Північного та Залізного. Відбито атаку поблизу Дружби.
На Покровському напрямку відбулось вже 13 наступальних дій противника, дев’ять з яких успішно відбито. Тривають бої.
На Курахівському напрямку відбулось вісім боєзіткнень в районах Красногорівки, Георгієвки, Парасковіївки.
На Времівському напрямку ворог атакував поблизу Костянтинівки.
На Оріхівському напрямку росіяни штурмували в районі Малої Токмачки.
Протягом минулої доби, 26 червня, згідно з даними Генштабу, Сили оборони ліквідували 1260 російських терористів. Зокрема було знищено:
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