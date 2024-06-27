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С начала суток 48 боестолкновений. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

По состоянию на сейчас, с начала суток, 27 июня, на линии фронта зафиксировано 48 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Уже сегодня произошло 48 боевых столкновений. Оккупанты совершили пять авиаударов (11 КАБ) и 614 обстрелов позиций наших войск. Также враг задействовал 38 дронов-камикадзе", - пишет Генштаб. 

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении продолжается бой за Волчанск

На Купянском направлении отбито четыре штурма в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Андреевки. Сейчас два боя продолжаются. 

На Лиманском направлении Силы обороны отбили две атаки в районах Копанок и Невского.

На Северском направлении отбито три атаки в районах Спирного и Раздоловки. Сейчас продолжается бой в районе Раздоловки. 

На Краматорском направлении враг пытается прорваться в районе Часового Яра. Два штурмовых действия продолжаются.

На Торецком направлении напряженная ситуация. Россияне активны в районах Торецка, Северного и Железного. Отбита атака вблизи Дружбы.

На Покровском направлении состоялось уже 13 наступательных действий противника, девять из которых успешно отбиты. Продолжаются бои.

На Кураховском направлении состоялось восемь боестолкновений в районах Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки. 

На Времовском направлении враг атаковал вблизи Константиновки. 

На Ореховском направлении россияне штурмовали в районе Малой Токмачки. 

Потери России в войне

За прошедшие сутки, 26 июня, согласно данным Генштаба, Силы обороны ликвидировали 1260 российских террористов. В частности, было уничтожено:

  • 3 танка;
  • 9 боевых бронированных машин;
  • 42 артиллерийские системы.

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