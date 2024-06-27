С начала суток 48 боестолкновений. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

"Уже сегодня произошло 48 боевых столкновений. Оккупанты совершили пять авиаударов (11 КАБ) и 614 обстрелов позиций наших войск. Также враг задействовал 38 дронов-камикадзе", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении продолжается бой за Волчанск

На Купянском направлении отбито четыре штурма в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Андреевки. Сейчас два боя продолжаются.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили две атаки в районах Копанок и Невского.

На Северском направлении отбито три атаки в районах Спирного и Раздоловки. Сейчас продолжается бой в районе Раздоловки.

На Краматорском направлении враг пытается прорваться в районе Часового Яра. Два штурмовых действия продолжаются.

На Торецком направлении напряженная ситуация. Россияне активны в районах Торецка, Северного и Железного. Отбита атака вблизи Дружбы.

На Покровском направлении состоялось уже 13 наступательных действий противника, девять из которых успешно отбиты. Продолжаются бои.

На Кураховском направлении состоялось восемь боестолкновений в районах Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки.

На Времовском направлении враг атаковал вблизи Константиновки.

На Ореховском направлении россияне штурмовали в районе Малой Токмачки.

Потери России в войне

За прошедшие сутки, 26 июня, согласно данным Генштаба, Силы обороны ликвидировали 1260 российских террористов. В частности, было уничтожено: