С начала суток 47 боестолкновений, почти половина боев на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, 21 июня, на линии фронта состоялось 47 боевых столкновений. Почти половина боев на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"С начала этих суток уже произошло 47 боевых столкновений. Противник совершил два ракетных удара четырьмя ракетами, пять авиационных ударов с применением девяти КАБов, более 400 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты. 21 раз атаковал дронами-камикадзе", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг активных действий не проводил.

На Купянском направлении состоялось уже три боевых столкновения в районах Степной, Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки. Одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении продолжаются три боестолкновения вблизи Грековки и Невского.

На Северском направлении враг уже семь раз пытался атаковать позиции Сил обороны вблизи Верхнекаменского, Спирного, Выемки и Раздоловки. Пять боестолкновений продолжаются.

В том же числе враг трижды пытался приблизиться к позициям украинских воинов вблизи Часового Яра и Клещеевки. Бои продолжаются.

На Торецком направлении россияне пытаются прорваться в районе Торецка. Атака продолжается.

На Покровском направлении с начала суток состоялось 21 боестолкновение неподалеку Новоалександровки, Воздвиженки, Сокола и Новоселовки Первой. Шесть попыток врага улучшить собственное положение уже потерпели неудачу, 15 - продолжаются.

На Кураховском направлении отбиты две атаки врага в районе Парасковиевки.

На Новопавловском направлении враг активизировался. Продолжаются бои в районах Водяного и Урожайного.

На Ореховском направлении россияне дважды атаковали в районе Малой Токмачки. Сейчас один бой продолжается.

Потери России в войне

За прошедшие сутки, 20 июня, Силы обороны уничтожили еще 1060 российских террористов. Всего с начала полномасштабной войны террористы потеряли более 531 тысячи единиц личного состава. В частности вчера было уничтожено: