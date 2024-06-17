Від початку доби 42 боєзіткнення, ворог активно атакує на двох напрямках, - Генштаб

"Від початку цієї доби вже відбулося 42 бойових зіткнення. Загарбники здійснили 27 ударів дронами-камікадзе та понад 500 разів обстріляли позиції наших військ та мирні населені пункти", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни двічі атакували в районі Вовчанська. Бої тривають.

На Куп’янському напрямку проходить бій в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Греківки, Макіївки та Торського. Загалом триває сім боєзіткнень.

На Сіверському напрямку тривають два ворожих штурми неподалік Виїмки та Роздолівки.

На Краматорському напрямку відбулось два безуспішних для окупантів бойових зіткнення поблизу Кліщіївки.

На Покровському напрямку росіяни здійснили 14 спроб витіснити з позицій наших захисників. Одну атаку в бік Новоолександрівки відбито. Тривають бойові дії в районах Євгенівки, Новоселівки Першої, Уманського та Новоолександрівки. Біля останньої ворог найбільш активний.

На Курахівському напрямку ворог намагається атакувати в районах Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Чотири атаки загарбників українськими воїнами успішно відбито. Триває штурм біля Красногорівки.

На Оріхівському напрямку росіяни безуспішно намагались атакувати в районах Роботиного та Малої Токмачки.

"Завдяки гнучкості системи нашої оборони і злагодженості дій підрозділів, українські воїни впевнено тримають позиції. Подекуди проводять активні дії. Так, зокрема, на Донеччині українські воїни захопили ворожий танк та взяли у полон декілька російських окупантів", - додає Генштаб.

Втрати Росії у війні

Протягом минулої доби, 16 червня, Сили оборони знищили ще 1080 російських окупантів. Від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 527 390 одиниць особового складу.

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