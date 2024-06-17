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С начала суток 42 боестолкновения, враг активно атакует на двух направлениях, - Генштаб

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток состоялось 42 боестолкновения. Враг активно атакует на Лиманском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"С начала этих суток уже произошло 42 боевых столкновения. Захватчики совершили 27 ударов дронами-камикадзе и более 500 раз обстреляли позиции наших войск и мирные населенные пункты", - пишет Генштаб. 

Ситуация на направлениях 

На Харьковском направлении россияне дважды атаковали в районе Волчанска. Бои продолжаются. 

На Купянском направлении проходит бой в районе Песчаного.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Грековки, Макеевки и Торского. В целом продолжается семь боестолкновений.

На Северском направлении продолжаются два вражеских штурма неподалеку Выемки и Раздоловки. 

На Краматорском направлении состоялось два безуспешных для оккупантов боевых столкновения вблизи Клищеевки.

На Покровском направлении россияне совершили 14 попыток вытеснить с позиций наших защитников. Одна атака в сторону Новоалександровки отбита. Продолжаются боевые действия в районах Евгеновки, Новоселовки Первой, Уманского и Новоалександровки. Возле последней враг наиболее активен.

На Кураховском направлении враг пытается атаковать в районах Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Четыре атаки захватчиков украинскими воинами успешно отбиты. Продолжается штурм возле Красногоровки.

На Ореховском направлении россияне безуспешно пытались атаковать в районах Роботино и Малой Токмачки.

"Благодаря гибкости системы нашей обороны и слаженности действий подразделений, украинские воины уверенно держат позиции. Кое-где проводят активные действия. Так, в частности, в Донецкой области украинские воины захватили вражеский танк и взяли в плен несколько российских оккупантов", - добавляет Генштаб. 

Потери России в войне 

За прошедшие сутки, 16 июня, Силы обороны уничтожили еще 1080 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны Россия потеряла около 527 390 единиц личного состава. 

Также вчера военные уничтожили:

  • 2 танка; 
  • 18 боевых бронированных машин; 
  • 14 артиллерийских систем и не только. 

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