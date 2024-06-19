Від початку доби 42 боєзіткнення, на двох напрямках напружена ситуація, - Генштаб

Станом на зараз, від початку доби, 19 червня, на лінії фронту зафіксовано 42 бойових зіткнення. Ситуація напружена на Лиманському й Курахівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Від початку цієї доби вже відбулося 42 бойових зіткнення. По позиціях наших військ та населених пунктах ворог завдав шість авіаційних ударів дванадцятьма КАБами, застосував 41 дрон-камікадзе та здійснив понад 600 обстрілів", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог намагався атакувати поблизу населеного пункту Липці. Продовжується бій в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку тривають чотири бої неподалік Піщаного, Степової Новоселівки та Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог п'ять разів атакував поблизу Греківки, Невського та Тернів. Ситуація напружена. Бойові дії тривають.

На Краматорському напрямку вже відбулось дев'ять боєзіткнень. Дві ворожі атаки відбиті біля Нового та Кліщіївки. Зокрема сім боїв продовжуються в районах Калинівки, Нового та Іванівського.

На Покровському напрямку ворог вже 13 разів намагався прорвати оборону неподалік Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Новоселівки Першої. Наразі п'ять боєзіткнень продовжуються.

На Курахівському напрямку ворог намагався атакувати неподалік Парасковіївки. Наразі ситуація напружена в районі Красногорівки, де тривають три боєзіткнення.

На Времівському напрямку ворог намагався штурмувати поблизу Рівнополя. Ще одна атака триває біля Урожайного.

На Оріхівському напрямку росіяни намагались атакувати в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ворог без успіху намагався відтіснити наших воїнів з лівобережної частини Дніпра.

"На решті напрямків ворог активних бойових дій не проводив. Ситуація без змін", - додає Генштаб.

Втрати Росії у війні

Протягом минулої доби, 18 червня, згідно з даними Генштабу, Сили оборони знищили ще 1130 російських терористів. Від початку повномасштабної війни втрати Росії у живій силі склали 529 750 одиниць. Зокрема вчора було знищено: