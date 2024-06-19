С начала суток 42 боестолкновения, на двух направлениях напряженная ситуация, - Генштаб
По состоянию на сейчас, с начала суток, 19 июня, на линии фронта зафиксировано 42 боевых столкновения. Ситуация напряженная на Лиманском и Кураховском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"С начала этих суток уже произошло 42 боевых столкновения. По позициям наших войск и населенным пунктам враг нанес шесть авиационных ударов двенадцатью КАБами, применил 41 дрон-камикадзе и совершил более 600 обстрелов", - пишет Генштаб.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении враг пытался атаковать вблизи населенного пункта Липцы. Продолжается бой в районе Волчанска.
На Купянском направлении продолжаются четыре боя неподалеку Песчаного, Степной Новоселовки и Кругляковки.
На Лиманском направлении враг пять раз атаковал вблизи Грековки, Невского и Тернов. Ситуация напряженная. Боевые действия продолжаются.
На Краматорском направлении уже состоялось девять боестолкновений. Две вражеские атаки отбиты у Нового и Клищеевки. В частности семь боев продолжаются в районах Калиновки, Нового и Ивановского.
На Покровском направлении враг уже 13 раз пытался прорвать оборону неподалеку Новоалександровки, Калинового, Сокола и Новоселовки Первой. Сейчас пять боестолкновений продолжаются.
На Кураховском направлении враг пытался атаковать неподалеку Парасковиевки. Сейчас ситуация напряженная в районе Красногоровки, где продолжаются три боестолкновения.
На Времовском направлении враг пытался штурмовать вблизи Ровнополя. Еще одна атака продолжается возле Урожайного.
На Ореховском направлении россияне пытались атаковать в районе Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении враг безуспешно пытался оттеснить наших воинов с левобережной части Днепра.
"На остальных направлениях враг активных боевых действий не проводил. Ситуация без изменений", - добавляет Генштаб.
Потери России в войне
За прошедшие сутки, 18 июня, согласно данным Генштаба, Силы обороны уничтожили еще 1130 российских террористов. С начала полномасштабной войны потери России в живой силе составили 529 750 единиц. В частности вчера было уничтожено:
10 танков;
12 боевых бронированных машин;
48 артиллерийских систем.
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