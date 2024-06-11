ЗСУ відновили позиції під Донецьком, а РФ могла окупувати Старомайорське: карти ISW

Сили оборони України успішно провели контратаку на південний захід від Донецька, та відновили втрачені позиції в районі Солодкого. Між тим російські загарбники, скоріш за все, окупували Старомайорське.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські окупанти 9 червня здійснили обмежене транскордонне вторгнення в Сумську область, але, ймовірно, не встановили "значної чи тривалої присутності" в цьому районі, йдеться у звіті.

На відео з геолокацією від 9 червня видно, як ворожа піхота перетинає кордон Росії та України у Сумській області, та входить до Рижівки, що безпосередньо розташована на кордоні з російською Курською областтю. Піхота просунулася загалом приблизно на 730 метрів углиб території України.

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров стверджував, що підрозділи полку "Ахмат-Чечня" брали участь у вторгненні та нібито захопили весь населений пункт, але в ISW не спостерігали візуального підтвердження того, що російські сили діють за північно-східною частиною Рижівки.

10 червня прес-секретар Північного оперативного командування ЗСУ Вадим Мисник заявив, що українські сили знають про дію чеченських підрозділів у прикордонній зоні ще з зими.

Також Мисник повідомив, що чеченський підрозділ, який проводив рейд, є невеликою диверсійно-розвідувальною групою, а Рижівка є "сірою зоною" через близькість до міжнародного кордону.

Президент України Володимир Зеленський звинуватив окупантів у проведенні "пропагандистської операції" у Рижівці та заявив, що ЗСУ ліквідували російську присутність у населеному пункті.

Деякі російські "воєнкори" поширили твердження Кадирова, тоді як інші описали вторгнення як "облаву" або спростували повідомлення про те, що війська РФ дійсно "захопили" село.

Один російський блогер зазначив, що Рижівка пов'язана з російським прикордонним селищем Теткіно Курської області, і що жителі двох сіл вільно ходили між двома селами до війни.

У звіті вказується, що експерти ISW раніше спостерігали за повідомленнями про обмежені російські наземні атаки поблизу міжнародного кордону з Сумською областю, і "наявні звіти свідчать про те, що обмежене вторгнення 9 червня узгоджується з попередніми обмеженими транскордонними вторгненнями".

Повідомляється, що 10 червня ЗСУ продовжували контратаки на північ і північний схід від міста Харкова на тлі обмежених наземних атак Росії в цих районах.

Президент України Володимр Зеленський заявив, що ЗСУ продовжують контратаки на Харківському напрямку.

Російські "воєнкори" стверджують, що українські сили продовжують контратаку біля Глибокого та у Вовчанську. Як розповідає блогер, чисельна перевага українських військ у безпілотниках сприяє контратакам.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти здійснили наземні атаки поблизу Липців, Глибокого та Вовчанська 9 і 10 червня.

Російський "воєнкор" 10 червня заявив, що війська РФ атакують також поблизу Зеленого.

Операція №2 - Луганська область

Війська РФ 10 червня продовжували наступ на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але жодних підтверджених змін лінії фронту не було.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито просунулися в лісовій місцевості на південний захід від Лиману Першого у напрямку до річки Оскіл і захопили дві залізничні станції між Синьківкою та Лиманом Першим, що "узгоджується з поточним контролем ISW над оцінкою рельєфу місцевості".

Українські та російські джерела повідомляли, що війська РФ здійснили наземні атаки поблизу Степової Новоселівки та Піщаного, поблизу Берестового і Стельмахівки, біля Дружелюбівки та Греківки, Невського, Тернів, поблизу Торського, в районі Григорівки та Серебрянського лісництва 9 і 10 червня.

Операція №3 - Донецька область

Російські загарбники 10 червня продовжили наступ на Сіверському напрямку, але без підтвердженого просування.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти атакували в районі Верхньокам'янського та в районі Спірного, Виїмки та Івано-Дарівки ввечері 9 червня та протягом дня 10 червня.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися в районі крейдяного кар'єру на південь від Білогорівки, хоча експерти ISW не спостерігали візуального підтвердження .

Один російський блогер також стверджував, що війська РФ нібито просунулися до околиць Роздолівки, та інтенсивно обстрілюють населений пункт, щоб підготуватися до подальших атак.

Повідомляється, що російські загарбники просуваються у східній частині Часового Яру.

Кілька російських "воєнкорів" стверджували, що війська РФ начебто досягають успіхів у мікрорайоні Каналу, захопили висотні будинки на південному сході Каналу та рухаються на захід до каналу Сіверський Донецьк-Донбас.

Один російський блогер стверджував, що путінські війська контролюють майже весь мікрорайон Каналу, але в ISW спостерігали лише візуальні докази того, що війська РФ залишаються на відстані від 700 до 800 метрів на схід від каналу Сіверський Донець-Донбас, і досі не просунулися в західній частині мікрорайону в напрямку водного об'єкта.

"Російським військам потрібно буде або пройти канал із заходу, або обійти канал із Нового мікрорайону (на південний захід від мікрорайону Каналу), де канал проходить під землею, щоб розпочати бої до центру Часового Яру", - йдеться у звіті.

Речник угруповання військ ЗСУ "Хортиця" підполковник Назар Волошин наголосив, що окупанти ще не перетнули канал.

Аналітики зазначають, що ця каналізована місцевість сприяє тактичній обороні України.

Російські та українські джерела також повідомляли про важкі бої в мікрорайонах Канал і Новий, біля Калинівки, Іванівського, біля Кліщіївки та Андріївки 9 і 10 червня.

Повідомляється, що 10 червня війська РФ просунулися на північний захід і захід від Авдіївки, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися в районі ставка в північній Новоолександрівці, на південь від Сокіла та на північ від Новопокровського, а також на захід, північ і південь від Уманського.

Один блогер стверджував, що війська РФ просунулися до 1 км на північний захід від Уманського. Інший "воєнкор" розповідав, що частини російського 228-го мотострілецького полку увійшли в Новопокровське і закріпилися в населеному пункті, проте в ISW ще не спостерігали візуального підтвердження жодного з цих тверджень.

Російські "воєнкори" також стверджували, що запеклі бої тривають на околицях Карлівки.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що окупанти вели наземні удари в районах Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Новоселівки Першої, Прогресу та Сокіла, біля Яснобродівки та Уманського, а також біля Карлівки ввечері 9 червня та вдень 10 червня.

Російські окупанти нещодавно просунулися на південний захід від Донецька, але ЗСУ, схоже, успішно контратакували та відновили втрачені позиції.

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 червня, показують, що війська РФ просунулися до бурелому на північний захід від Солодкого, але потім українські сили атакували та відновили позиції там.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ також контратакують біля Парасковіївки, і що війська РФ продовжують наступ біля Костянтинівки.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, окупанти здійснили наземні удари в районі Красногорівки та Георгіївки, а також в районі Парасковіївки та Костянтинівки ввечері 9 червня та протягом дня 10 червня.

Війська РФ нещодавно підтвердили просування в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 червня, показують, що окупанти просунулися до північноъ частини Старомайорського і, ймовірно, захопили все селище.

У Міноборони РФ заявили про повну окупацію поселення, і кілька російських чиновників і "воєнкорів" підтримали цю заяву.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 10 червня, показують, що російські загарбники просунулися в південному Урожайному.

"Південна вісь"

10 червня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

Позиційні бої тривали 9 і 10 червня поблизу Роботиного, Вербового та Малої Токмачки.

10 червня тривали позиційні бої на лівому березі Херсонської області, в тому числі в районі Кринок, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

У Міноборони РФ розповіли, що підрозділи російського угруповання сил "Дніпро" нібито подолали "водні перешкоди", маючи на увазі, що війська РФ продовжують спроби діяти на островах у дельті річки Дніпро.

Ситуація на фронті

Раніше в Сухопутних військах ЗСУ розповіли пізно ввечері 10 червня, що на фронті за добу було зафіксовано 81 бойове зіткнення. Також в Силах оборони повідомили, що українські захисники збили на Покровському напрямку ще один російський штурмовик Су-25.

Крім того, впродовж доби, 10 червня, воїни ЗСУ уразили 13 районів зосередження особового складу противника, 7 засобів ППО, 1 підрозділ артилерії та 1 радіолокаційну станцію.