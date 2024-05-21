ua en ru
Вт, 21 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Наші сили знищують окупанта в Харківській області, результати відчутні, - Зеленський

Україна, Вівторок 21 травня 2024 20:27
UA EN RU
Наші сили знищують окупанта в Харківській області, результати відчутні, - Зеленський Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України знищують окупантів у Харківській області і результати там відчутні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Президент уточнив, що Покровський, Краматорський і Курахівський напрямки зараз залишаються надзвичайно складними. Там відбувається найбільше боїв.

"Харківська область наші сили знищують окупанта, результати відчутні", - заявив президент.

Також він повідомив, що сьогодні були детальні доповіді щодо ситуації на фронті та в забезпеченні оборони від міністра оборони України Рустема Умерова та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. Головком ЗСУ Олександр Сирський теж доповідав Зеленському про обстановку на фронті.

"Відбулося напередодні чергове засідання формату "Рамштайн" - сьогодні доповіли про роботу щодо наших потреб. Насамперед це ППО, броньована техніка, снаряди. Усі партнери повністю проінформовані про актуальність потреб і реальну фронтову ситуацію", - підсумував президент.

Наступ РФ у Харківській області

Росіяни ведуть свій наступ на півночі області, проте значних просувань у них немає. Українським військам вдалося зупинити загарбників.

Сьогодні спікер ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що ситуація в Харківській області залишається складною. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема в місті Вовчанськ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні
NEWS
В Україні скасували відключення світла сьогодні вдень: у чому причина
В Україні скасували відключення світла сьогодні вдень: у чому причина
DAILY
5 років Зеленського. На які болючі точки українців тисне Росія і чи є ризики для влади країни
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна 5 років Зеленського. На які болючі точки українців тисне Росія і чи є ризики для влади країни