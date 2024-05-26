Харківський напрямок стабілізувався, Україна стримала імпульс РФ, - розвідка Британії
Україна стабілізувала наступ окупантів на Харківському напрямку. Імпульс Росії стримав український опір.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twittter (X).
Як зазначається у зведенні, росіяни продовжують атакувати Вовчанськ, ЗСУ відбивають більшість атаки.
У розвідці додають, що росіяни, ймовірно, контролюють село Бугруватка на півночі Харківської області і намагаються встановити контроль над сусідньою переправою через річку Сіверський Донець. Це загрожує флангу та тилу українських сил, що обороняються у самому Вовчанську.
Також російська армія атакує у напрямку села Липці, але істотного прогресу немає.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що окупаційні війська нібито хочуть створити "буферну зону" на півночі Харківської області. Британська розвідка вважає, що росіяни не мають успіху.
"Північний харківський фронт, ймовірно, стабілізувався, а російський територіальний контроль фрагментований і не об’єднаний. Успіх Росії на цій осі буде обмеженим протягом наступного тижня, оскільки початковий імпульс Росії було стримано українським опором", - заявили у розвідці.
Наступ Росії на Харківську область
З 10 травня росіяни намагаються прорватися на півночі Харківської області. Їм вдалося захопити декілька населених пунктів. У місті Вовчанськ тривають вуличні бої.
Як повідомляв президент Володимир Зеленський, втрати на цього напрямку складають 8 до 1 (8 росіян до 1 українця).
У Генштабі заявили, що ЗСУ вдалося відбити загроза прориву окупантів у Харківській області. Але бої там тривають.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.