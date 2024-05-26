Харківський напрямок стабілізувався, Україна стримала імпульс РФ, - розвідка Британії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twittter (X).

Як зазначається у зведенні, росіяни продовжують атакувати Вовчанськ, ЗСУ відбивають більшість атаки.

У розвідці додають, що росіяни, ймовірно, контролюють село Бугруватка на півночі Харківської області і намагаються встановити контроль над сусідньою переправою через річку Сіверський Донець. Це загрожує флангу та тилу українських сил, що обороняються у самому Вовчанську.

Також російська армія атакує у напрямку села Липці, але істотного прогресу немає.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що окупаційні війська нібито хочуть створити "буферну зону" на півночі Харківської області. Британська розвідка вважає, що росіяни не мають успіху.

"Північний харківський фронт, ймовірно, стабілізувався, а російський територіальний контроль фрагментований і не об’єднаний. Успіх Росії на цій осі буде обмеженим протягом наступного тижня, оскільки початковий імпульс Росії було стримано українським опором", - заявили у розвідці.