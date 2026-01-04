UA

Від плюса на півдні до сильних морозів на заході: прогноз погоди в Україні на тиждень (карти)

Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на тиждень (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні протягом 5–9 січня очікується мінлива погода з опадами у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Температура повітря коливатиметься від відлиги на півдні до суттєвих морозів у західних і північно-східних регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 5 січня, у більшості регіонів України переважатиме хмарна погода. Однак на півдні можливі невеликі опади.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від -2 до -12 градусів;
  • у східних областях - від 0 до -4 градусів;
  • у центральних областях - від +2 до -8 градусів;
  • у південних областях - від +8 до +2 градусів;
  • у західних областях - від -1 до -8 градусів.

У вівторок, 6 січня, опади у вигляді снігу та снігу з дощем можливі вже по всій території України. Найтепліше буде у південних регіонах.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +1 до  -6 градусів;
  • у східних областях - від +4 до -5 градусів;
  • у центральних областях - від +4 до -6 градусів;
  • у південних областях - від +11 до +2 градусів;
  • у західних областях - від +1 до -6 градусів.

У середу, 7 січня, снігопади прогнозуються у західних, центральних, північних та східних областях. А ось на півдні можливі дощі. Водночас, майже по всій території країни прогнозується не значне потепління.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +1 до -1 градусів;
  • у східних областях - від +4 до +1 градусів;
  • у центральних областях - від +6 до -2 градусів;
  • у південних областях - від +9 до +2 градусів;
  • у західних областях - від -2 до -4 градусів.

У четвер, 8 січня, за картами синоптиків знову можливе похолодання. Також майже і всіх регіонах сніжитме.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від -1 до -5 градусів;
  • у східних областях - від _7 до +2 градусів;
  • у центральних областях - від +5 до -4 градусів;
  • у південних областях - від +10 до +3 градусів;
  • у західних областях - від -1 до -7градусів.

У п'ятницю, 9 січня, на заході країни буде хмарно з прояснення. А ось у решті областей прогнозуються снігопади, подекуди моливий мокрий сніг з дощем. Найбільші морози очікуються на північному сході.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від -9 до -11 градусів;
  • у східних областях - від 0 до -4 градусів;
  • у центральних областях - від -5 до -9 градусів;
  • у південних областях - від -2 до -4 градусів;
  • у західних областях - від -5 до -16 градусів.

Нагадаємо, за даними синоптиків, у понеділок, 5 січня, в Україні сформується неоднорідна синоптична ситуація: частина країни опиниться під впливом високого атмосферного тиску, тоді як інші регіони відчують дію південного циклону.

