Від плюса на півдні до сильних морозів на заході: прогноз погоди в Україні на тиждень (карти)

В Україні протягом 5–9 січня очікується мінлива погода з опадами у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Температура повітря коливатиметься від відлиги на півдні до суттєвих морозів у західних і північно-східних регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 5 січня, у більшості регіонів України переважатиме хмарна погода. Однак на півдні можливі невеликі опади.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У вівторок, 6 січня, опади у вигляді снігу та снігу з дощем можливі вже по всій території України. Найтепліше буде у південних регіонах.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У середу, 7 січня, снігопади прогнозуються у західних, центральних, північних та східних областях. А ось на півдні можливі дощі. Водночас, майже по всій території країни прогнозується не значне потепління.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У четвер, 8 січня, за картами синоптиків знову можливе похолодання. Також майже і всіх регіонах сніжитме.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У п'ятницю, 9 січня, на заході країни буде хмарно з прояснення. А ось у решті областей прогнозуються снігопади, подекуди моливий мокрий сніг з дощем. Найбільші морози очікуються на північному сході.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
Нагадаємо, за даними синоптиків, у понеділок, 5 січня, в Україні сформується неоднорідна синоптична ситуація: частина країни опиниться під впливом високого атмосферного тиску, тоді як інші регіони відчують дію південного циклону.