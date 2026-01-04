Від плюса на півдні до сильних морозів на заході: прогноз погоди в Україні на тиждень (карти)

У понеділок, 5 січня, у більшості регіонів України переважатиме хмарна погода. Однак на півдні можливі невеликі опади.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -2 до -12 градусів;

у східних областях - від 0 до -4 градусів;

у центральних областях - від +2 до -8 градусів;

у південних областях - від +8 до +2 градусів;

у західних областях - від -1 до -8 градусів.

У вівторок, 6 січня, опади у вигляді снігу та снігу з дощем можливі вже по всій території України. Найтепліше буде у південних регіонах.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +1 до -6 градусів;

у східних областях - від +4 до -5 градусів;

у центральних областях - від +4 до -6 градусів;

у південних областях - від +11 до +2 градусів;

у західних областях - від +1 до -6 градусів.

У середу, 7 січня, снігопади прогнозуються у західних, центральних, північних та східних областях. А ось на півдні можливі дощі. Водночас, майже по всій території країни прогнозується не значне потепління.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +1 до -1 градусів;

у східних областях - від +4 до +1 градусів;

у центральних областях - від +6 до -2 градусів;

у південних областях - від +9 до +2 градусів;

у західних областях - від -2 до -4 градусів.

У четвер, 8 січня, за картами синоптиків знову можливе похолодання. Також майже і всіх регіонах сніжитме.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -1 до -5 градусів;

у східних областях - від _7 до +2 градусів;

у центральних областях - від +5 до -4 градусів;

у південних областях - від +10 до +3 градусів;

у західних областях - від -1 до -7градусів.

У п'ятницю, 9 січня, на заході країни буде хмарно з прояснення. А ось у решті областей прогнозуються снігопади, подекуди моливий мокрий сніг з дощем. Найбільші морози очікуються на північному сході.

Стовпчики термометрів вдень покажуть: