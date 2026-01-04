От плюса на юге до сильных морозов на западе: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

В Украине в течение 5-9 января ожидается переменная погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура воздуха будет колебаться от оттепели на юге до существенных морозов в западных и северо-восточных регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 5 января, в большинстве регионов Украины будет преобладать облачная погода. Однако на юге возможны небольшие осадки.
Столбики термометров днем покажут:
Во вторник, 6 января, осадки в виде снега и снега с дождем возможны уже по всей территории Украины. Теплее всего будет в южных регионах.
Столбики термометров днем покажут:
В среду, 7 января, снегопады прогнозируются в западных, центральных, северных и восточных областях. А вот на юге возможны дожди. В то же время, почти по всей территории страны прогнозируется не значительное потепление.
Столбики термометров днем покажут:
В четверг, 8 января, по картам синоптиков снова возможно похолодание. Также почти и всех регионах будет идти снег.
Столбики термометров днем покажут:
В пятницу, 9 января, на западе страны будет облачно с прояснениями. А вот в остальных областях прогнозируются снегопады, местами мокрый мокрый снег с дождем. Наибольшие морозы ожидаются на северо-востоке.
Столбики термометров днем покажут:
Напомним, по данным синоптиков, в понедельник, 5 января, в Украине сформируется неоднородная синоптическая ситуация: часть страны окажется под влиянием высокого атмосферного давления, тогда как другие регионы почувствуют действие южного циклона.