Від підтримки до історії з Amazon. Що зробив та чим запам'ятається Бен Воллес для України

Британський політик Бен Воллес пішов у відставку з посади міністра оборони. Ця подія сталася на тлі кадрових перестановок в уряді Ріші Сунака.

Про те, що зробив Воллес для нашої країни та чим запам'ятається, - у матеріалі РБК-Україна.

Що відомо про відставку Воллеса

Відставка Воллеса не стала несподіванкою. Ще у липні він казав про бажання піти з політики. Він не відмовився від депутатського мандату, але не висуватиметься на наступних виборах.

Як писали британські ЗМІ, рішення не пов'язано із кризою в Консервативній партії, тому Воллес залишиться прихильником нинішнього уряду.

Докладніше про причини відставки він розповів у листі до Ріші Сунака. За його словами, на міністерській посаді йому доводилося працювати у режимі 24/7.

"Починаючи з WannaCry (вірусної атаки на лікарні, - ред.), терористичних атак 2017 року, отруєнь у Солсбері, Афганістану, Судану та України, для мене було честю служити разом із чоловіками та жінками наших збройних сил та розвідувальних служб, які так багатьом жертвують заради нашої безпеки", - зазначив Воллес.

Він також відзначив професіоналізм Збройних сил, які проявили себе під час евакуації з Кабула, відповіді на пандемію COVID, а також у ситуації із вторгненням Росії до України. За його словами, міністерство оборони він залишає більш сучасним та забезпеченим, ніж у 2019 році.

"З тих пір, як я пішов до армії, я присвятив себе служінню своїй країні. Але ця відданість дорого обходиться мені і моїй сім'ї... Після стількох років настав час інвестувати в ті сторони життя, якими я нехтував, і досліджувати нові можливості", - додав політик.

До цього в інтерв'ю Sunday Times він скаржився, що останні сім років провів "з трьома телефонами біля ліжка".

Фото: Бен Воллес пішов у відставку, щоб бути ближчим до родини (Getty Images)

Відставку британського колеги прокоментував міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, його авторитет дозволив реалізувати найсміливіші плани та мобілізувати необхідні ресурси.

"Він подав приклад. Його авторитет надихнув інші країни приєднатися до допомоги Україні. Військова допомога Великобританії допомогла нам відбити першу хвилю російської агресії, почати переозброєння армії та перейти в наступ. Українці це цінують. Я ціную це. Дякую, Бене! Разом до Перемоги!", - написав він.

Зазначимо, що зміна міністра оборони Британії відбулася одним днем. Замість Бена Воллеса цю посаду обійняв Грант Шеппс, який був держсекретарем з питань бізнесу, енергетики та промислової стратегії.

Політична кар'єра

Бен Воллес народився 15 травня 1970 року у Фарнборо. Після школи працював лижним інструктором в Австрії, потім на 7 років переїхав із батьками до США.

У 19 років вступив до Королівської військової академії в Сандхерсті, після чого вступив на службу до Шотландської гвардії. До 1998 протягом кар'єри військового встиг послужити в Північній Ірландії, Німеччині, на Кіпрі та в Центральній Америці. З 2003 по 2005 рік був директором зв'язків за кордоном оборонної компанії QinetiQ.

Політичною кар'єрою зайнявся 1999 року, коли став членом парламенту Шотландії від Консервативної партії. У 2005-му виграв вибори в окрузі Ланкастер і Вайр та пройшов до британського парламенту. Надалі обирався з іншого округу.

З 2005 до 2010 року входив до парламентського комітету у справах Шотландії. У 2012 році обійняв посаду лорд-комісара казначейства, але після відставки міністра юстиції Кена Кларка знову став рядовим депутатом.

У 2015 році був призначений заступником міністра у справах Північної Ірландії. Надалі став заступником міністра внутрішніх справ в уряді Терези Мей. Борис Джонсон призначив Воллеса міністром оборони у липні 2019 року.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у Великій Британії змінилися три прем'єри. Але щоразу його перепризначали міністром оборони.

На цій посаді йому вдалося пропрацювати чотири роки - довше, ніж будь-якому іншому попереднику від консерваторів.

"Віскі" та зброя для України

Бен Воллес підтримував Україну в спротиві російській агресії, зігравши велику роль у наданні військової допомоги. За нього Великобританія очолила процес передачі деяких передових озброєнь. Зокрема, ракет далекого радіусу Storm Shadow, танків Challenger 2, ударних дронів тощо.

За його каденцію Лондон виявив лідерство і щодо передачі західних літаків. У травні стало відомо, що британська сторона приєднається до початкового етапу підготовки українських пілотів, а також сприятиме передачі винищувачів F-16.

Фото: Бен Воллес в Україні влітку 2022 (president.gov.ua)

Лише цього місяця уряд Великобританії уклав три контракти на постачання засобів ППО. Один із них передбачає закупівлю мобільних систем CORTEX Typhon, які мають допомогти Україні відбивати атаки безпілотників.

На сьогодні Великобританія є другим після США донором України, надавши зброї та іншої допомоги приблизно на 5,6 млрд доларів.

Воллес не приховував своїх антиросійських настроїв, називаючи РФ найбільшою загрозою для Європи, а Володимира Путіна - уособленням фашизму

"Путін, його найближче оточення та генерали тепер як у дзеркалі відображають фашизм та тиранію 70-річної давності, повторюючи помилки тоталітарних режимів минулого століття", - казав він 9 травня 2022 року.

В інтерв'ю Sunday Times Воллес розповів, що на початку російського вторгнення спілкувався з міністром оборони України через шифр. І до того, як було встановлено безпечний зв'язок, для тієї чи іншої зброї використовував бренди віскі.

Наприклад, протитанкові засоби NLAW називав Glenfiddich, протикорабельні ракети Harpoon - Islay.

"Я посилав йому (Резнікову, - ред.) повідомлення: "У мене є для вас трохи віскі" або "Віскі вже в дорозі", - пояснив він.

Перед вторгненням Воллес подарував російському міністру оборони Сергію Шойгу пляшку Glenfiddich. І, за його словами, той не зрозумів значення жарту. Пізніше британський політик згадував, що на початку 2022-го в Москві склалася думка, що Україна не чинитиме спротив, а західні партнери не прийдуть до спільного знаменника в її підтримці.

Ми не Amazon. Скандал чи прикре непорозуміння

Бена Воллеса по праву називали великим другом України. Тим гостріше тут відреагували на його слова про те, що їй треба бути більш вдячною.

У липні у литовському Вільнюсі пройшов саміт НАТО, на якому українська сторона чекала на запрошення до Альянсу. Цього не сталося, у відповідь президент Володимир Зеленський назвав абсурдом те, що країни НАТО не надали часових рамок воюючій країні.

"Хочемо ми того чи ні, але люди хочуть бачити хоч трохи подяки… Іноді ви просите країни відмовитися від своїх власних запасів (зброї, - ред.). Іноді доводиться переконувати законодавців на Капітолійському пагорбі в Америці", - прокоментував у кулуарах саміту Воллес.

Фото: липневий скандал із "ми не Amazon" від Воллеса розлютив українців (Getty Images)

Він також розповів, як 2022 року їхав до Києва близько 11 години, йому вручили список необхідної зброї, і він відповів: "Ви знаєте, ми не Amazon".

Український президент образився і запевнив, що завжди буде вдячний Британії. А також саркастично попросив написати, як треба дякувати, щоб "ми були повністю вдячні".

"А ще можемо вранці прокидатися і дякувати міністру особисто", - наголосив він.

Пізніше Воллес пояснив, що його слова були неправильно передані. Він мав на увазі, що Україні слід зрозуміти те, що в інших країнах підтримка не така сильна, як у Британії. А слова про Amazon були сказані, щоб наголосити не на комерційному, а на партнерському характері відносин.

У результаті ситуація владналася, а міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав її прикрим непорозумінням.

Що ще Воллес казав про Росію та Україну

Одну з крайніх публічних заяв Воллес зробив на конференції Інституту Блера у липні. На його думку, незважаючи на те, що Путін постійно каже про червоні лінії, він не посміє атакувати НАТО.

"Росія дуже обережно ставилася до території НАТО. Ми не бачили нападів на такі регіони, як Естонія чи Латвія. Вони були абсолютно уважні до НАТО. Вони (росіяни - ред.) були дуже обережні, щоб переконатися, що вони не провокують", - казав він.

Фото: Бен Воллес вірить у перемогу України (president.gov.ua)

Він також зазначив, що російсько-українська війна оживила НАТО, і насправді Росія слабша, ніж здається. І тому за підтримки партнерів Україна зможе перемогти.

"Я думаю, що війну можна виграти. Я думаю, що Росія набагато хрупкіша, ніж росіяни хочуть визнати... Розкол в ієрархії російської армії цілком реальний, показники втрат жахливі", - говорив тоді ще британський міністр оборони.

В інтерв'ю The Times Бен Воллес припустив, що після поразки в Україні російський президент Путін затаїть злість, шукатиме винних і зберігатиме сили на новий напад ще протягом 3-4 років.

"Якщо Путін програє в Україні, він буде глибоко поранений, його це торкнеться. У нього є авіація і флот - і ми бачимо, що цей флот робить досить агресивні маневри. Путін ще не закінчив з нами", - підкреслив він.

Щодо термінів, то Воллес вірив у контрнаступ України, у те, що 2023-го та 2024-го вона збереже імпульс і позицію сили. Водночас, політик попередив: не буде такого, що Росія легко відмовиться від загарбницьких планів, бо Путін готовий кинути ще більше людей у "свою м'ясорубку".