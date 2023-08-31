От поддержки до истории с Amazon. Что сделал и чем запомнится Бен Уоллес для Украины

Британский политик Бен Уоллес ушел в отставку с должности министра обороны. Это событие произошло на фоне кадровых перестановок в правительстве Риши Сунака.

О том, что сделал Уоллес для нашей страны и чем запомнится, - в материале РБК-Украина.

Что известно об отставке Уоллеса

Отставка Уоллеса не была неожиданностью. Еще в июле он говорил о желании уйти из политики. Он не отказался от депутатского мандата, но не будет выдвигаться на следующих выборах.

Как писали британские СМИ, решение не связано с кризисом в Консервативной партии, поэтому Уоллес останется сторонником нынешнего правительства.

Подробнее о причинах отставки он рассказал в письме Риши Сунаку. По его словам, на министерском посту ему приходилось работать в режиме 24/7.

"Начиная с WannaCry (вирусной атаки на больницы, - ред.), террористических атак 2017 года, отравлений в Солсбери, Афганистана, Судана и Украины, для меня было честью служить вместе с мужчинами и женщинами наших вооруженных сил и разведывательных служб, которые так многим жертвуют ради нашей безопасности", - отметил Уоллес.

Он также отметил профессионализм Вооруженных сил, которые проявили себя при эвакуации из Кабула, ответе на пандемию COVID, а также в ситуации с вторжением России в Украину. По его словам, министерство обороны он оставляет более современным и обеспеченным, чем в 2019 году.

"С тех пор, как я пошел в армию, я посвятил себя служению своей стране. Но эта преданность дорого обходится мне и моей семье… После стольких лет пришло время инвестировать в те стороны жизни, которыми я пренебрегал, и исследовать новые возможности", - добавил политик.

До этого в интервью Sunday Times он пожаловался, что последние семь лет провел "с тремя телефонами возле кровати".

Фото: Бен Уоллес ушел в отставку, чтобы быть ближе к семье (Getty Images)

Отставку британского коллеги прокомментировал министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, его авторитет позволил реализовать самые смелые планы и мобилизовать необходимые ресурсы.

"Он подал пример. Его авторитет вдохновил другие страны присоединиться к помощи Украине. Военная помощь Великобритании помогла нам отразить первую волну российской агрессии, начать перевооружение армии и перейти в наступление. Украинцы это ценят. Я ценю это. Спасибо, Бен! Вместе к Победе!", - написал он.

Отметим, смена министра обороны Британии произошла одним днем. Вместо Бена Уоллеса этот пост занял Грант Шеппс, который был госсекретарем по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

Политическая карьера

Бен Уоллес родился 15 мая 1970 года в Фарнборо. После школы работал лыжным инструктором в Австрии, затем на 7 лет переехал с родителями в США.

В 19 лет поступил в Королевскую военную академию в Сандхерсте, после чего поступил на службу в Шотландскую гвардию. До 1998 года в течение карьеры военного успел послужить в Северной Ирландии, Германии, на Кипре и в Центральной Америке. С 2003 по 2005 год был директором по связям за рубежом оборонной компании QinetiQ.

Политической карьерой занялся в 1999 году, когда стал членом парламента Шотландии от Консервативной партии. В 2005-м выиграл выборы в округе Ланкастер и Уайр и прошел в британский парламент. В дальнейшем избирался от другого округа.

С 2005 по 2010 год входил в парламентский комитет по делам Шотландии. В 2012 году занял должность лорд-комиссара казначейства, но после отставки министра юстиции Кена Кларка, снова стал рядовым депутатом.

В 2015 году был назначен замминистра по делам Северной Ирландии. В дальнейшем стал замминистра внутренних дел в правительстве Терезы Мэй. Борис Джонсон назначил Уоллеса министром обороны в июле 2019 года.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Великобритании сменились три премьера. Но каждый раз его переназначали министром обороны.

На этом посту ему удалось проработать четыре года - дольше, чем любому другому предшественнику от консерваторов.

"Виски" и оружие для Украины

Бен Уоллес поддерживал Украину в сопротивлении российской агрессии, сыграв большую роль в предоставлении военной помощи. При нем Великобритания возглавила процесс передачи некоторых передовых вооружений. В частности, ракет дальнего радиуса Storm Shadow, танков Challenger 2, ударных дронов и т.д.

За его каденцию Лондон проявил лидерство и в вопросе передачи западных самолетов. В мае стало известно, что британская сторона присоединится к начальному этапу подготовки украинских пилотов, а также посодействует передаче истребителей F-16.

Фото: Бен Уоллес в Украине летом 2022 (president.gov.ua)

Только в этом месяце правительство Великобритании заключило три контракта на поставку средств ПВО. Один из них предусматривает закупку мобильных систем CORTEX Typhon, которые должны помочь Украине отражать атаки беспилотников.

На сегодня Великобритания является вторым после США донором Украины, предоставив оружия и другой помощи примерно на 5,6 млрд долларов.

Уоллес не скрывал свои антироссийские настроения, называя РФ самой большой угрозой для Европы, а Владимира Путина - олицетворением фашизма

"Путин, его ближайшее окружение и генералы теперь как в зеркале отражают фашизм и тиранию 70-летней давности, повторяя ошибки тоталитарных режимов прошлого века", - говорил он 9 мая 2022 года.

В интервью Sunday Times Уоллес рассказал, что в начале российского вторжения общался с министром обороны Украины посредством шифра. И до того, как была установлена безопасная связь, для того или иного оружия использовал бренды виски.

Например, противотанковые средства NLAW называл Glenfiddich, противокорабельные ракеты Harpoon - Islay.

"Я посылал ему (Резникову, - ред.) сообщение: "У меня есть для вас немного виски" или "Виски уже в пути", - объяснил он.

Перед вторжением Уоллес подарил российскому министру обороны Сергею Шойгу бутылку Glenfiddich. И по его словам, тот не понял значение шутки. Позже британский политик вспоминал, что в начале 2022-го в Москве сложилось мнение, что Украина не будет сопротивляться, а западные партнеры не придут к общему знаменателю в ее поддержке.

Мы не Amazon. Скандал или досадное недоразумение

Бена Уоллеса по праву называли большим другом Украины. Тем острее здесь отреагировали на его слова о том, что ей стоит быть более благодарной.

В июле в литовском Вильнюсе прошел саммит НАТО, на котором украинская сторона ждала приглашения в Альянс. Этого не произошло, в ответ президент Владимир Зеленский назвал абсурдом то, что страны НАТО не предоставили воюющих стране никаких временных рамок.

"Хотим мы того или нет, но люди хотят видеть хоть немного благодарности… Иногда вы просите страны отказаться от своих собственных запасов (оружия, - ред.). Иногда приходится убеждать законодателей на Капитолийском холме в Америке", - прокомментировал в кулуарах саммита Уоллес.

Фото: июльский скандал с "мы не Amazon" от Уоллеса разозлил украинцев (Getty Images)

Он также рассказал, как в 2022 году ехал в Киев около 11 часов, ему вручили список необходимого оружия, и он ответил: "Вы знаете, мы не Amazon".

Украинский президент обиделся и заверил, что всегда будет благодарен Британии. А также саркастично попросил написать, как нужно благодарить, чтобы "мы были полностью благодарны".

"А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично", - подчеркнул он.

Позже Уоллес объяснил, что его слова были неправильно переданы. Он имел в виду, что Украине следует понять то, что в других странах поддержка не так сильна, как в Британии. А слова об Amazon были сказаны, чтобы подчеркнуть не коммерческий, а партнерский характер отношений.

В итоге ситуация уладилась, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал ее досадным недоразумением.

Что еще Уоллес говорил о России и Украине

Одно из крайних публичных заявлений Уоллес сделал на конференции Института Блэра в июле. По его мнению, несмотря на то, что Путин постоянно говорит о красных линиях, он не посмеет атаковать НАТО.

"Россия очень осторожно относилась к территории НАТО. Мы не видели нападений на такие регионы, как Эстония или Латвия. Они были абсолютно внимательны к НАТО. Они (россияне, - ред.) были очень осторожны, чтобы убедиться, что они не провоцируют", - говорил он.

Фото: Бен Уоллес верит в победу Украины (president.gov.ua)

Он также отметил, что российско-украинская война оживила НАТО, и на самом деле Россия слабее, чем кажется. И поэтому при поддержке партнеров Украина сможет победить.

"Я думаю, что войну можно выиграть. Я думаю, что Россия гораздо более хрупка, чем россияне хотят признать… Раскол в иерархии российской армии вполне реален, показатели потерь ужасны", - говорил тогда еще британский министр обороны.

В интервью The Times Бен Уоллес предположил, что после поражения в Украине российский президент Путин затаит злобу, будет искать виновных и сохранить силы на новое нападение еще в течение 3-4 лет.

"Если Путин проиграет в Украине, он будет глубоко ранен, его это коснется. У него есть авиация и флот - и мы видим, что этот флот делает достаточно агрессивные маневры. Путин еще не покончил с нами", - подчеркнул он.

Что касается сроков, то Уоллес верил в контрнаступление Украины, в то, что в 2023-м и 2024-м она сохранит импульс и позицию силы. В то же время политик предупредил: не будет такого, что Россия легко откажется от захватнических планов, поскольку Путин готов бросить еще больше людей в "свою мясорубку".