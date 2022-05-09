ru ua
Пн, 09 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Обязательное поражение". В Британии заявили, что Путин не достигнет успеха в Украине

Новина українською →
Лондон, Понедельник 09 мая 2022 12:30
"Обязательное поражение". В Британии заявили, что Путин не достигнет успеха в Украине Фото: министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Владимир Путин не сможет добиться успехов в Украине. Он заявил, что украинская армия разобьет российскую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Британский министр во время выступления в Музее национальной армии в Лондоне упомянул о российских солдатах, погибших во время Второй мировой, и войне, которая сейчас происходит на территории Украины.

"Я думал о масштабах страданий по всему Советскому Союзу, а также о том, как страдания использовались тогда, как и сейчас, - чтобы прикрыть неадекватность тех, кто правит в безопасности и комфорте из-за кремлевских стен", - заявил Уоллес.

При этом глава Минобороны считает, что из-за действий в Украине Россия потеряла былую славу и теперь сама стала олицетворением фашизма.

"Путин и его ближайшее окружение генералов теперь отражают фашизм и тиранию 77-летней давности, повторяя ошибки тоталитарного режима прошлого века", - отметил британский чиновник.

Уоллес, говоря о российской армии и военном руководстве РФ, заявил, что "для них и для Путина не может быть дня победы, только бесчестие и обязательное поражение в Украине".

Напомним, что сегодня в Москве прошел парад Победы. Во время своей речи глава Кремля Владимир Путин упомянул "спецоперацию" в Украине.

Более детально о речи Путина на параде можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Российская Федерация Великобритания Война России против Украины
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта