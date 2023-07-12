"Ми не Amazon". Міністр оборони Британії грубо відповів на критику Зеленського

Країни Заходу не є онлайн-магазином Amazon і не можуть передати Україні всю необхідну зброю зі своїх запасів.

Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Воллеса зачепила критика президента України Володимира Зеленського після того, як країни НАТО відмовилися запрошувати нашу країну до Альянсу.

"Хочемо ми того чи ні, але люди хочуть бачити хоч трохи подяки... Іноді ви просите країни відмовитись від своїх власних запасів (зброї - ред.). Іноді доводиться переконувати законодавців на Капітолійському пагорбі в Америці", - додав він.

Чиновник нагадав, що їздив минулого року в Україну, де йому надали список необхідної для нашої країни зброї.

"Ви знаєте, ми не Amazon. Я сказав їм про це минулого року, коли я проїхав 11 годин, щоб мені дали список", - додав Воллес.

За словами глави Міноборони, він розуміє, що Зеленський "говорить зі своєю публікою". Воллес додав, що підсумковий документ саміту НАТО у Вільнюсі є добрим для України.

Критика Зеленського

Нагадаємо, учора, 11 липня, у Вільнюсі стартував саміт НАТО. Україна очікувала отримати запрошення до Альянсу від союзників, але цього так і не сталося. Натомість країни НАТО погодилися запросити Україну лише за виконання низки умов.

На тлі такого рішення президент Володимир Зеленський виступив з різкою критикою. Він заявив, що безпрецедентно та абсурдно, коли країни НАТО не надали Україні жодних тимчасових рамок для запрошення та членства в Альянсі.

За його словами, це показало, що союзники не мають готовності навіть запросити Україну до НАТО.