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Прикре непорозуміння. Кулеба відреагував на випад Воллеса щодо вдячності Британії

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П'ятниця 14 липня 2023 11:19
Прикре непорозуміння. Кулеба відреагував на випад Воллеса щодо вдячності Британії Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Заява міністра оборони Британії Бена Воллеса про те, що Україна недостатньо дякує Лондону за підтримку у війні з Росією є прикрим непорозумінням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в ефірі телемарафону.

"Я думаю, що це було прикре непорозуміння з боку британського міністра (йдеться про главу Міноборони Британії Бена Воллеса - ред.). Власне прем'єр Британії Ріші Сунак спростував слова свого міністра і сказав, що він цінує вдячність України, яка регулярно озвучується в різних форматах", - сказав він.

Кулеба наголосив, що ні в кого немає підстав звинувачувати Україну у якійсь невдячності.

"Але правда полягає в тому, що, вибачте, у нас війна. І коли мене часто запитують колеги, міністри, журналісти іноземні: "Чи достатньо вам передали зброї?". Я кажу: "Зброї буде недостатньо рівно стільки, скільки триватиме наш шлях до перемоги". От коли переможемо, тоді я скажу: "Дякую, зброї було достатньо"", - сказав він.

Міністр також розповів, що на саміті НАТО у Вільнюсі українська делегація сиділа поруч із британською. Тоді ж міністри оборони держав домовився про важливе військове рішення щодо зброї, на яке погодився Воллес.

Кулеба наголосив, що усі рішення продовжують ухвалювати так, як треба.

"А те, що там хтось не вважає себе Amazon (онлайн-магазин - ред.). Ми ж не проти, щоб він ставав Amazon. Хай залишається просто великим відкритим для України складом британської зброї. Ми дуже вдячні кожному. Країні, яка дала один снаряд, і країні, яка дала сто тисяч снарядів. Ми їм всім вдячні", - додав міністр.

Заява Воллеса

Міністр оборони заявив, що він "хоче бачити від України хоч трохи подяки" за ту допомогу, яку надає його країна. При цьому він додав, що країни Заходу - не Amazon, і вони не можуть виконувати всі запити України.

Після цього прем'єр-міністру Британії Ріші Сунаку довелося виправдовуватися за слова Воллеса. Він зазначив, що Зеленський та українці неодноразово дякували його країні за надану допомогу.

Окрім того, Зеленський заявив, що Україна завжди була вдячна Британії за підтримку, тому заява Воллеса є необґрунтованою.

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