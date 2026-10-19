Від підтримки досліджень до власних інструментів: як Slot City розвиває культуру відповідальної гри

ТОВ "Олл Сіті Геймс" (бренд Slot City) пдтримує громадську спілку "Центр відповідальної гри", яка збирає в одну систему світовий досвід. Паралельно компанія розвиває освітньо-просвітницький проєкт "Філософія гри".
Докладніше про ініціативи в сфері відповідальної гри у світі та країні розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію видання NV.
Світова гральна індустрія дедалі частіше вбудовує інструменти самоконтролю безпосередньо у продукт. Українська галузь зараз формує власні підходи.
Власник ТОВ "Олл Сіті Геймс" (бренд Slot City), IT-інвестор та підприємець Павло Чиклікчи, вважає досвід країн, які пройшли цей шлях раніше, особливо цінним.
"Легальний ринок азартних ігор в Україні ще досить молодий. Ми маємо рідкісну можливість переймати дієві практики досвідчених країн", - зауважив він.
У межах системної роботи над розвитком культури відповідальної гри компанія підтримує одну з ініціатив - дослідження громадської спілки "Центр відповідальної гри".
Перший його етап охопив понад 30 країн. На другому дослідники детально проаналізували моделі 12 з них. Серед ключових практик:
"Для Slot City підтримка досліджень стала частиною довгострокової роботи над культурою відповідальної гри, яку ми вибудовуємо послідовно та відкрито", - каже Чиклікчи.
Серед проєктів Slot City - освітньо-просвітницький проєкт "Філософія гри". У серії коротких відео маскот бренду пояснює, навіщо встановлювати ліміти на час і витрати, як усвідомлено ставитися до гри та чому важливі вікові обмеження.
Технологічні інструменти можна впровадити за відносно короткий час, тоді як формування відповідального ставлення до гри потребує системної комунікації з аудиторією.
Проєкт "Філософія гри" пояснює принципи відповідальної гри та знайомить гравців з інструментами, які Slot City інтегрує у свій продукт, щоб допомогти аудиторії.
Раніше Павло Чиклікчи розповів, що запуск "Філософії гри" є частиною послідовної роботи компанії у сфері відповідальної гри.