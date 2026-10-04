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Slot City запустив просвітницький проєкт про усвідомлене ставлення до гри: що відомо

10:00 04.10.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Бойко
Slot City запустив просвітницький проєкт про усвідомлене ставлення до гри: що відомо Slot City повідомив про запуск просвітницького проєкту "Філософія гри" (фото: Getty Images)
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Slot City запустив освітньо-просвітницький проєкт "Філософія гри" - серію коротких відео про відповідальне ставлення до азартних розваг.

Власник ТОВ "Олл Сіті Геймс" (бренд Slot City), ІТ-інвестор та підприємець Павло Чиклікчи розповів РБК-Україна, що запуск проєкту є частиною послідовної роботи компанії у сфері відповідальної гри.

Загалом у межах проєкту вийде п'ять роликів, головну роль у яких виконує маскот бренду. Кожен розкриває окрему тему: як встановлювати особисті межі, як зберігати усвідомленість і чому важливі вікові обмеження.

Перші два відео - вже на YouTube.

Експертка з бренд-комунікацій Slot City Ганна Чумаченко розповіла, що команда шукала формат, зрозумілий широкій аудиторії.

Slot City запустив просвітницький проєкт про усвідомлене ставлення до гри: що відомо

"Ми хотіли говорити про відповідальну гру просто. Тому обрали формат коротких відео, у яких маскот ділиться простими думками про гру та ставлення до неї. Так ми пояснюємо важливі принципи зрозумілою мовою і робимо їх ближчими до щоденного сприйняття", - зазначила вона.

Варто зауважити, що головна ідея проєкту "Філософії гри": гра залишається розвагою, а час і бюджет - під контролем людини. Тому серія радить визначати межі заздалегідь і користуватися інструментами контролю.

Павло Чиклікчи наголошує, що відповідальна гра для Slot City пов'язана із самим продуктом і з тим, як компанія спілкується зі своєю аудиторією.

Slot City запустив просвітницький проєкт про усвідомлене ставлення до гри: що відомо

"Для нас це питання того, як принципи відповідальної гри інтегровані у продукт і яку взаємодію з аудиторією ми будуємо навколо них. Гра має залишатися розвагою, а людина - мати необхідні інструменти для відповідального ставлення до власних рішень", - пояснює він.

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Зазначимо, що "Філософія гри" доповнює інші ініціативи бренду. Slot City також підтримує міжнародне дослідження підходів до відповідальної гри громадської спілки "Центр відповідальної гри".

На першому етапі експерти вивчили досвід впровадження таких підходів у понад тридцяти країнах, на другому - детально проаналізували практики дев'яти держав.

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