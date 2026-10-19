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От поддержки исследований до собственных инструментов: как Slot City развивает культуру ответственной игры

19:00 19.10.2026 Пн
3 мин
aimg Елена Ткаченко
В Slot City рассказали об инициативах в сфере ответственной игры (фото: magnific.com)

ООО "Олл Сити Геймс" (бренд Slot City) поддерживает общественный союз "Центр ответственной игры", который собирает в одну систему мировой опыт. Параллельно компания развивает образовательно-просветительский проект "Философия игры".

Более подробно об инициативах в сфере ответственной игры в мире и стране рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания NV.

Как в мире внедряют инструменты ответственной игры

Мировая игровая индустрия все чаще встраивает инструменты самоконтроля непосредственно в продукт. Украинская отрасль сейчас формирует свои подходы.

Владелец ООО "Олл Сити Геймс" (бренд Slot City), IT-инвестор и предприниматель Павел Чикликчи, считает опыт стран, которые прошли этот путь раньше, особенно ценным.

"Легальный рынок азартных игр в Украине еще достаточно молод. Мы имеем редкую возможность перенимать действенные практики опытных стран", - заметил он.

В рамках системной работы над развитием культуры ответственной игры компания поддерживает одну из инициатив - исследование общественного союза "Центр ответственной игры".

Первый его этап охватил более 30 стран. На втором исследователи подробно проанализировали модели 12 из них. Среди ключевых практик:

  • Великобритания: тайм-аут от суток до шести недель, поведение игрока отслеживается с момента регистрации;
  • Литва: вход через электронную идентификацию, счетчик времени в сессии, повысить лимиты можно только с отсрочкой;
  • Норвегия: кнопка перерыва всегда на экране, после каждого часа игры обязательна пауза не менее пяти минут;
  • Япония: казино работают только в составе встроенных курортов, игровая зона занимает до 3% площади, местным разрешено до трех визитов в неделю;
  • Грузия: возрастной порог для местных жителей составляет 25 лет, по запросу игрока оператор выдает полный отчет о его активности.

"Для Slot City поддержка исследований стала частью долгосрочной работы над культурой ответственной игры, которую мы выстраиваем последовательно и открыто", - говорит Чикликчи.

Владелец ООО "Олл Сити Геймс" Павел Чикликчи

Что известно о проекте "Философия игры"

Среди проектов Slot City - образовательно-просветительский проект "Философия игры". В серии коротких видео маскот бренда объясняет, зачем устанавливать лимиты на время и затраты, как осознанно относиться к игре и почему важны возрастные ограничения.

Технологические инструменты можно внедрить за относительно короткое время, тогда как формирование ответственного отношения к игре требует системной коммуникации с аудиторией.

Проект "Философия игры" объясняет принципы ответственной игры и знакомит игроков с инструментами, которые Slot City интегрирует в свой продукт, чтобы помочь аудитории.

Ранее Павел Чикликчи рассказал, что запуск "Философии игры" является частью последовательной работы компании в сфере ответственной игры.

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