От поддержки исследований до собственных инструментов: как Slot City развивает культуру ответственной игры
ООО "Олл Сити Геймс" (бренд Slot City) поддерживает общественный союз "Центр ответственной игры", который собирает в одну систему мировой опыт. Параллельно компания развивает образовательно-просветительский проект "Философия игры".
Более подробно об инициативах в сфере ответственной игры в мире и стране рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания NV.
Как в мире внедряют инструменты ответственной игры
Мировая игровая индустрия все чаще встраивает инструменты самоконтроля непосредственно в продукт. Украинская отрасль сейчас формирует свои подходы.
Владелец ООО "Олл Сити Геймс" (бренд Slot City), IT-инвестор и предприниматель Павел Чикликчи, считает опыт стран, которые прошли этот путь раньше, особенно ценным.
"Легальный рынок азартных игр в Украине еще достаточно молод. Мы имеем редкую возможность перенимать действенные практики опытных стран", - заметил он.
В рамках системной работы над развитием культуры ответственной игры компания поддерживает одну из инициатив - исследование общественного союза "Центр ответственной игры".
Первый его этап охватил более 30 стран. На втором исследователи подробно проанализировали модели 12 из них. Среди ключевых практик:
- Великобритания: тайм-аут от суток до шести недель, поведение игрока отслеживается с момента регистрации;
- Литва: вход через электронную идентификацию, счетчик времени в сессии, повысить лимиты можно только с отсрочкой;
- Норвегия: кнопка перерыва всегда на экране, после каждого часа игры обязательна пауза не менее пяти минут;
- Япония: казино работают только в составе встроенных курортов, игровая зона занимает до 3% площади, местным разрешено до трех визитов в неделю;
- Грузия: возрастной порог для местных жителей составляет 25 лет, по запросу игрока оператор выдает полный отчет о его активности.
"Для Slot City поддержка исследований стала частью долгосрочной работы над культурой ответственной игры, которую мы выстраиваем последовательно и открыто", - говорит Чикликчи.
Что известно о проекте "Философия игры"
Среди проектов Slot City - образовательно-просветительский проект "Философия игры". В серии коротких видео маскот бренда объясняет, зачем устанавливать лимиты на время и затраты, как осознанно относиться к игре и почему важны возрастные ограничения.
Технологические инструменты можно внедрить за относительно короткое время, тогда как формирование ответственного отношения к игре требует системной коммуникации с аудиторией.
Проект "Философия игры" объясняет принципы ответственной игры и знакомит игроков с инструментами, которые Slot City интегрирует в свой продукт, чтобы помочь аудитории.
Ранее Павел Чикликчи рассказал, что запуск "Философии игры" является частью последовательной работы компании в сфере ответственной игры.