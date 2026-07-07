От передних номерных знаков на авто в Украине предлагают отказаться: детали
Украинцы решили обратиться к правительству с просьбой рассмотреть возможность отмены обязательной установки переднего государственного номерного знака на легковых автомобилях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию, опубликованную на портале Кабинета министров Украины.
Главное:
- Суть документа: петиция предлагает рассмотреть возможность отмены обязательной установки переднего номерного знака на легковых авто.
- Аргументы инициатора: передний номер портит дизайн многих автомобилей и может привести к повреждению транспортных средств.
- Альтернатива: автор идеи предлагает использовать современные методы идентификации (видеонаблюдение, базы данных, VIN-код и задний номер).
- Статус петиции: зарегистрирована 6 июля 2026 года, собрано 40 подписей из 25 000 необходимых.
- Срок: для сбора подписей остался 91 день.
Когда зарегистрирована петиция и кто ее автор
Петиция №41/010261-26эп появилась на портале электронных петиций к КМУ в понедельник, 6 июля 2026 года.
Ее автор - Дмитрий Викторович Котик - просит чиновников рассмотреть вопрос внесения изменений в законодательство Украины и другие нормативно-правовые акты.
"Насчет отмены обязательной установки переднего государственного номерного знака на легковых автомобилях", - уточняется в документе.
Петиция насчет отмены обязательного переднего номерного знака на легковых авто (скриншот: petition.kmu.gov.ua)
По состоянию на 18:00 вторника, 7 июля, под петицией было собрано 40 подписей (из 25 000 необходимых). При этом до конца сбора подписей остался 91 день.
Зачем отказываться от переднего номерного знака
В обоснование своей идеи Котик сообщил, что передний номерной знак ухудшает внешний вид многих автомобилей.
"Особенно моделей, конструкция которых поначалу не предусматривает его установку", - заметил автор петиции.
Кроме того, по его словам, крепление переднего номерного знака часто требует:
- либо сверления бампера;
- либо использование специальных рамок.
"Что может повреждать транспортное средство", - считает активист.
Котик напомнил, что в современных условиях существует достаточно технических средств идентификации транспортных средств:
- автоматические системы видеонаблюдения;
- базы данных;
- VIN-код;
- задний государственный номерной знак.
Также, по его мнению, целесообразно:
- изучить международный опыт государств, в которых "использование только заднего номерного знака - законно";
- оценить возможность применения такого подхода в Украине.
О чем в целом просит КМУ автор петиции
Учитывая все изложенные в документе тезисы, автор петиции просит чиновников:
- инициировать анализ целесообразности обязательного использования переднего государственного номерного знака;
- в случае подтверждения возможности таких изменений - подготовить соответствующие изменения в законодательство Украины;
- обеспечить сохранение надлежащего уровня безопасности дорожного движения и эффективной идентификации транспортных средств - после внедрения таких изменений.
В заключение в петиции отмечается, что "предложенные изменения будут способствовать":
- упрощению эксплуатации транспортных средств;
- сохранению их конструкции;
- учету современных технологических возможностей идентификации автомобилей.
Напомним, ранее мы рассказывали про авто "с юмором и характером" - самые интересные индивидуальные номера украинцев.
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