От передних номерных знаков на авто в Украине предлагают отказаться: детали

Украинцы решили обратиться к правительству с просьбой рассмотреть возможность отмены обязательной установки переднего государственного номерного знака на легковых автомобилях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию , опубликованную на портале Кабинета министров Украины.

Главное: Суть документа : петиция предлагает рассмотреть возможность отмены обязательной установки переднего номерного знака на легковых авто.

: петиция предлагает рассмотреть возможность отмены обязательной установки переднего номерного знака на легковых авто. Аргументы инициатора : передний номер портит дизайн многих автомобилей и может привести к повреждению транспортных средств.

: передний номер портит дизайн многих автомобилей и может привести к повреждению транспортных средств. Альтернатива : автор идеи предлагает использовать современные методы идентификации (видеонаблюдение, базы данных, VIN-код и задний номер).

: автор идеи предлагает использовать современные методы идентификации (видеонаблюдение, базы данных, VIN-код и задний номер). Статус петиции : зарегистрирована 6 июля 2026 года, собрано 40 подписей из 25 000 необходимых.

: зарегистрирована 6 июля 2026 года, собрано 40 подписей из 25 000 необходимых. Срок: для сбора подписей остался 91 день.

Когда зарегистрирована петиция и кто ее автор

Петиция №41/010261-26эп появилась на портале электронных петиций к КМУ в понедельник, 6 июля 2026 года.

Ее автор - Дмитрий Викторович Котик - просит чиновников рассмотреть вопрос внесения изменений в законодательство Украины и другие нормативно-правовые акты.

"Насчет отмены обязательной установки переднего государственного номерного знака на легковых автомобилях", - уточняется в документе.

Петиция насчет отмены обязательного переднего номерного знака на легковых авто (скриншот: petition.kmu.gov.ua)

По состоянию на 18:00 вторника, 7 июля, под петицией было собрано 40 подписей (из 25 000 необходимых). При этом до конца сбора подписей остался 91 день.

Зачем отказываться от переднего номерного знака

В обоснование своей идеи Котик сообщил, что передний номерной знак ухудшает внешний вид многих автомобилей.

"Особенно моделей, конструкция которых поначалу не предусматривает его установку", - заметил автор петиции.

Кроме того, по его словам, крепление переднего номерного знака часто требует:

либо сверления бампера;

либо использование специальных рамок.

"Что может повреждать транспортное средство", - считает активист.

Котик напомнил, что в современных условиях существует достаточно технических средств идентификации транспортных средств:

автоматические системы видеонаблюдения;

базы данных;

VIN-код;

задний государственный номерной знак.

Также, по его мнению, целесообразно:

изучить международный опыт государств , в которых "использование только заднего номерного знака - законно";

, в которых "использование только заднего номерного знака - законно"; оценить возможность применения такого подхода в Украине.

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О чем в целом просит КМУ автор петиции

Учитывая все изложенные в документе тезисы, автор петиции просит чиновников:

инициировать анализ целесообразности обязательного использования переднего государственного номерного знака;

в случае подтверждения возможности таких изменений - подготовить соответствующие изменения в законодательство Украины;

обеспечить сохранение надлежащего уровня безопасности дорожного движения и эффективной идентификации транспортных средств - после внедрения таких изменений.

В заключение в петиции отмечается, что "предложенные изменения будут способствовать":