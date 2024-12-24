Від "Олів'є" до делікатесів. Скільки коштують продукти на новорічний стіл 2025

В Україні сім'я з чотирьох осіб в середньому витратить 3 594 гривень на новорічний стіл із базових страв та 4 333,05 гривні, якщо він міститиме делікатеси. Це на 25% дорожче ніж було торік. Такі підрахунки зробив Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки".
РБК-Україна розповідає, які ціни на продукти до новорічного столу 2025.
Цьогоріч "індекс "Олів'є" підскочив на 20-25%, оскільки подорожчали складники салату - картопля майже удвічі, яйця на чверть, морква - у 2,5 раза. Ці продукти зросли у ціні, оскільки збільшились виробничі витрати й був нижчий врожай через посуху.
За підрахунками Мінфіну, цьогоріч "Олів'є" на 5-6 осіб коштуватиме в середньому 405,90 гривні. Найдешевше продуктовий набір до цього салату обійдеться при покупці в Auchan - 386,29 гривні.
Розрахунок Мінфіну щодо вартості "Олів'є" (скриншот)
Салат "Олів'є" можна купити вже готовий у супермаркетах:
Вартість продуктів у мережах супермаркетів різниться, чимало магазинів до свят надають акції на гуртові покупки або певні товари. Перевірити, чи є вигідні пропозиції у вашому місті можна за посиланням.
Нижче наводимо середні ціни на продукти, за даними Мінфіну, а також різних мереж супермаркетів.
Скільки коштують продукти на святковий стіл:
Новорічний стіл із базових страв можна доповнити делікатесами на власний смак, починаючи від традиційної ікри й аж до екзотичного фрукта пітахаї тощо.
Які ціни на делікатеси:
Раніше ми розповідали про те, скільки коштує скупитись на свята в Україні, Польщі та Німеччині.
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Під час підготовки матеріалу використали: дані Мінфіну, підрахунки Національного наукового центру "Інституту аграрної економіки", дані із сайтів супермаркетів.
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