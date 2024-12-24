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На Новий рік до Львова. Які ціни на оренду житла і святкове меню у ресторанах

Львів, Вівторок 24 грудня 2024 14:45
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На Новий рік до Львова. Які ціни на оренду житла і святкове меню у ресторанах У скільки обійдеться святкування Нового року у Львові (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Львів є одним із найпопулярніших міст для зустрічі Нового року, навіть попри те, що масових гулянь там не заплановано. Вже зараз 89% подобового житла заброньовано на святкові дні, за даними сайту booking.

РБК-Україна розповідає, у скільки обійдеться святкування Нового року у Львові.

Скільки коштують квитки на потяги до Львова

Доїхати до Львова можна на власному авто, автобусом або "Укрзалізницею". Квитки на потяг з Києва коштують: інтерсіті від 479 гривень (ІІ клас) до 837 гривень (І клас), вартість може змінюватись залежно від дня тижня. Поїздка у плацкарті обійдеться від 208 гривень, купе - 313-835 гривень та люкс 980-1 687 гривень (залежно від номера потяга).

З Харкова до Львова квитки коштують від 858 гривень за купе та 2 466 гривень за люкс. Ціни на квитки Рівне - Львів коливаються у межах 133 - 209 гривень, залежно від класу вагона та номера потяга. Мандрівникам з Дніпра доведеться робити пересадку у Києві (вартість квитків до столиці коливається від 324 гривень (купе) до 1 531 гривня (люкс).

Важливо, що на святкові дати багато квитків до Львова уже розкупили. Тож, якщо плануєте мандрівку, а на потрібний день нема місця у потязі, можна скористатись спеціальною послугою від "Укрзалізниці" і у мобільному додатку замовити квиток, як тільки він з'явиться у доступі, система вам його купить автоматично.

Додамо також, що через дію воєнного стану якихось святкових масових гулянь на відкритих локаціях Львова не планується.

На Новий рік до Львова. Які ціни на оренду житла і святкове меню у ресторанахГоловна ялинка Львова поблизу Оперного театру (фото: Getty Images)

Які ціни на житло у святкові дні

Найдешевше у Львові коштують місця у спільному номері у хостелі - від 360 гривень з особи за добу. Цей варіант може підійти для компанії студентів, оскільки за відносно невеликий бюджет можна винайняти одразу цілий номер. Місця у хостелах, що одразу у центрі міста, коштують від 540 гривень.

Бюджетні двомісні номери у готелях на околицях міста коштують від 800 гривень за добу. Практично у таку ж саму номери-капсули у центрі - від 810 гривень. Це фактично аналоги японських капсульних готелів, де здається в оренду ізольоване спальне місце, а усі зручності йдуть у спільному приміщення.

На Новий рік до Львова. Які ціни на оренду житла і святкове меню у ресторанахКапсульні номери у Львові коштують від 810 гривень (скриншот сайту booking)

Середня ціна на двомісні номери зі сніданками коливається у межах 1200 - 1800 гривень за добу. Традиційно, чим ближче житло до центру, тим дорожче воно коштує. У готелях зі SPA, сауною і джакузі номери в середньому коштують від 2 650 - 6 500 гривень.

Найвищі ціни на номери у Grand Hotel Lviv Casino & Spa, що у самісінькому "серці" Львова. Там двомісний люкс коштує 25 тисяч гривень за добу. Елітні апартаменти у центрі міста, які можуть вмістити до 6 осіб, здають за 20 000 - 28 500 гривень за добу. Втім, серед пропозицій можна знайти й скромніші квартири у центрі за ціною 7 800 - 16 500 гривень за добу.

На Новий рік до Львова. Які ціни на оренду житла і святкове меню у ресторанахЦіни в елітних готелях та на оренду апартаментів (скриншот сайту booking)

У скільки обійдеться святкування Нового року у ресторанах

Низка заміських комплексів та готелів пропонують святкову програму для своїх гостей у новорічну ніч. Ціни на меню для однієї особи коливаються від 3 500 до 50 000 гривень, за даними Lv news. Святкування у більшості закладів розпочнеться о 21-й годині і триватиме до 5 ранку, поки не закінчиться комендантська година.

Найскромніші ціни за святкування у ресторані на останньому поверсі "Євроготелю" - 3 500 гривень, втім тут не передбачено якоїсь спеціальної програми, а гості зможуть самі формувати собі меню. Трішки дорожче обійдеться новорічна ніч у заміському комплексі з готелем та рестораном "Рафаель". Там передбачена розважальна програма, але без зіркових гостей, а також фотограф і фотозона. Вартість святкування у цьому закладі - 4 500 гривень з особи.

У ресторані "Грушевський" за зустріч Нового року доведеться заплатити - 4 800 гривень. А ресторан Citadel пропонує святкове меню за 7 500 гривень з особи, але тут в суму не входить алкоголь. У ресторані Cloud no.7 Panorama свято коштуватиме 8 500 гривень з особи.

Відпочинковий комплекс Emily Resort пропонує масштабну програму святкування, яку вестимуть Катерина Осадча та Юрій Горбунов, а співати для гостей будуть MONATIK, гурт "ВВ" та KADNAY. Вартість такого святкування коливається від 24 000 до 36 000 гривень з особи.

Найдорожче обійдеться зустріч Нового року у заміському комплексі Edem Resort Medical & SPA, де ціна за святкове меню і програму становить 50 000 гривень з особи. При цьому обов'язковою умовою є бронювання номера у готелі, де економ стартує від 12 000 гривень за ніч. Хто саме виступатиме на вечірці не відомо, а от програму вестиме актор Олексій Гнатковський.

На Новий рік до Львова. Які ціни на оренду житла і святкове меню у ресторанахРесторани пропонують новорічне меню (фото ілюстративне: Getty Images)

Раніше ми розповідали про 5 локацій у Карпатах, де можна бюджетно відпочити на Новий рік, а також покататись на лижах та насолодитись природою. У перелік доступних за цінами місць увійшли: Яблуниця, Драгобрат, Славсько, Яремче і Ворохта.

Читайте також про те, що орендувати будинок на Новий рік у Києві можна в середньому від 20 тисяч гривень за дві доби. Також є варіанти елітного житла із сауною та джакузі за 100 тисяч гривень за аналогічний період.

Під час підготовки матеріалу використали: дані booking, матеріал lvnews.org.ua та дані "Укрзалізниці".

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