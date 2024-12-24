От "Оливье" до деликатесов. Сколько стоят продукты на новогодний стол 2025

В Украине семья из четырех человек в среднем потратит 3 594 гривен на новогодний стол из базовых блюд и 4 333,05 гривны, если он будет содержать деликатесы. Это на 25% дороже чем было в прошлом году. Такие подсчеты сделал Национальный научный центр "Институт аграрной экономики".
РБК-Украина рассказывает, какие цены на продукты к праздничному столу 2025.
В этом году "индекс "Оливье" подскочил на 20-25%, поскольку подорожали составляющие салата - картофель почти вдвое, яйца на четверть, морковь - в 2,5 раза. Эти продукты выросли в цене, поскольку увеличились производственные затраты и был ниже урожай из-за засухи.
По подсчетам Минфина, в этом году "Оливье" на 5-6 человек будет стоить в среднем 405,90 гривны. Дешевле всего продуктовый набор к этому салату обойдется при покупке в Auchan - 386,29 гривны.
Расчет Минфина по стоимости "Оливье" (скриншот)
Салат "Оливье" можно купить уже готовый в супермаркетах:
Стоимость продуктов в сетях супермаркетов отличается, много магазинов к праздникам предоставляют акции на оптовые покупки или определенные товары. Проверить, есть ли выгодные предложения в вашем городе можно по ссылке.
Ниже приводим средние цены на продукты, по данным Минфина, а также различных сетей супермаркетов.
Сколько стоят продукты на праздничный стол:
Новогодний стол из базовых блюд можно дополнить деликатесами на свой вкус, начиная от традиционной икры и до экзотического фрукта питахайи и тому подобное.
Какие цены на деликатесы:
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При подготовке материала использовали: данные Минфина, подсчеты Национального научного центра "Института аграрной экономики", данные с сайтов супермаркетов.
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