Святковий стіл на Різдво і Новий рік. Які ціни на продукти в Україні, Польщі і Німеччині

В Україні вартість бюджетного новорічного столу на чотири особи зросла на 25% і зараз становить 3 594 грн, якщо докупити делікатеси, тоді сума становитиме - 4 333,05 грн. Такі дані наводить Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки".

РБК-Україна розповідає, скільки коштують базові продукти на свята в Україні, Польщі та Німеччині.

Скільки коштують базові продукти в Україні

Вартість продуктового кошика в Україні за останній рік зросла майже на 10%, на деякі позиції ціни зросли на понад 20%. У сусідній Польщі ціни за аналогічний період збільшились на 5,5%, а у Німеччині - на 1,8%. Втім, попри значне здорожчання продуктів, вартість життя в Україні в середньому на 62,3% нижче, ніж в Польщі та на 141,7% нижче, ніж у Німеччині.

За останній рік значно подорожчали яйця, овочі та м'ясні продукти, тому вартість традиційного салату "Олів'є" до новорічного столу 2025 зросла на 25-30%.

Ціни на продукти:

молоко (1 л) - 42,04 гривень

буханець білого хліба (500 г) - 26,14 гривні

яйця (12) - 70,10 гривень

твердий сир (1 кг) 330,11 - гривні

куряче філе (1 кг) - 161,00 гривні

яловичина (1 кг) (або еквівалент червоного м'яса задньої ніжки) - 254,29 гривні

яблука - 30,37 гривні

банан (1 кг) - 63,62 гривні

апельсини (1 кг) - 64,47 гривні

мандарин (1 кг) - 86,96 гривні

помідор (1 кг) - 86,79 гривні

картопля (1 кг) - 22,25 гривні

салат (1 пучок) - 45,55 гривні

ікра (80 г) - від 199 гривень

червона риба (180 г) - від 168 грн

пляшка вина (середнього класу) - 192,85 гривні

ігристе вино - від 114 гривень

панетоне (500 г) - від 199 гривень

штолен (500 г) - від 164 гривень

Цьогоріч вартість новорічного столу зросла на 25% (фото ілюстративне: Freepik)

Які ціни на продукти у Польщі

Ціни на продукти у Польщі з листопада минулого року по листопад 2024-го зросли на 5,5%. У порівнянні з українськими цінами, там дорожче куряче філе, яйця та гречка, але дешевші молочні продукти й свинина.

Вартість споживчого кошика для однієї людини на місяць становить 288,99 злотих (2 889,90 грн), за даними польського дослідження ASM SFA. Підрахунків щодо вартості новорічного столу поки нема.

Ціни на продукти:

молоко (1 літр) - 3,90 злотих (40,3 гривні)

буханець білого хліба (500 г) - 4,88 злотих (50,4 гривні)

яйця (звичайні) (12) - 12,25 злотих (126 гривень)

твердий сир (1 кг) - 34,91 злотих (360 гривень)

куряче філе (1 кг) - 24,19 злотих (248,89 гривні)

кругла яловичина (1 кг) (або еквівалент червоного м’яса задньої ніжки) - 45,00 злотих (464,85 гривні)

яблука (1 кг) - 3,97 злотих (41 гривня)

банан (1 кг) - 6,51 злотих (67,2 гривні)

апельсини (1 кг) - 6,89 злотих (71,17 гривні)

помідор (1 кг) - 10,88 злотих (112,4 гривні)

картопля (1 кг) - 3,46 злотих (35,7 гривні)

салат (1 пучок) - 4,88 злотих (50,41 гривні)

ікра (95 г) - від 42 злотих (433,86 гривні)

червона риба (100 грн) - від 14,49 злотих (149,68 гривні)

пляшка вина (середнього класу) - 25,00 злотих (258 гривень)

ігристе вино - від 23,99 злотих (247 гривень)

панетоне (700 г) - від 38 злотих (392,54 гривні)

штолен (500 г) - від 18,60 злотих (192,13 гривні)

Ціни на червону ікру у Польщі (скриншот)

Скільки коштують аналогічні продукти в Німеччині

Ціни на продукти в Німеччині в листопаді 2024 року були на 1,8% вищими, ніж за аналогічний період минулого року, за даними Федерального статистичного управління. В середньому німці витрачають на продукти 600-650 євро на місяць, у святковий період витрати зростають.

Ціни на продукти:

молоко (1 літр) - 1,10 євро (48,46 гривні)

буханець білого хліба (500 г) - 1,91 євро (84,15 гривні)

яйця (звичайні) (12) - 3,22 євро (141,87 гривні)

твердий сир (1 кг) - 12,71 євро (560 гривень)

куряче філе (1 кг) - 12,76 євро (562,2 гривні)

яблука (1 кг) - 2,69 євро (118,52 гривні)

банан (1 кг) - 1,49 євро (65,65 гривні)

апельсини (1 кг) - 2,01 євро (88,56 гривні)

мандарини (1 кг) - від 1,68 євро (74,02 гривні)

помідор (1 кг) - 4,34 євро (191,22 гривні)

картопля (1 кг) - 1,41 євро (62,12 гривні)

салат (1 пучок) - 1,67 євро (73,58 гривні)

ікра (100 г) - від 10,95 євро (482 гривні)

червона риба (180 г) - 8,69 євро (382 гривень)

пляшка вина (середнього класу) - 5,99 євро (263,91 гривні)

ігристе вино - від 9,45 євро (416,36 гривні)

панетоне (500 г) - від 7,56 євро (333,09 гривні)

штолен (1000 г) - від 7,55 євро (332,65 гривні)

Ціни на різдвяний штолен у Німеччині (скриншот)