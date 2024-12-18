Святковий стіл на Різдво і Новий рік. Які ціни на продукти в Україні, Польщі і Німеччині
В Україні вартість бюджетного новорічного столу на чотири особи зросла на 25% і зараз становить 3 594 грн, якщо докупити делікатеси, тоді сума становитиме - 4 333,05 грн. Такі дані наводить Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки".
РБК-Україна розповідає, скільки коштують базові продукти на свята в Україні, Польщі та Німеччині.
- Скільки коштують базові продукти в Україні
- Які ціни на продукти у Польщі
- Скільки коштують аналогічні продукти в Німеччині
Скільки коштують базові продукти в Україні
Вартість продуктового кошика в Україні за останній рік зросла майже на 10%, на деякі позиції ціни зросли на понад 20%. У сусідній Польщі ціни за аналогічний період збільшились на 5,5%, а у Німеччині - на 1,8%. Втім, попри значне здорожчання продуктів, вартість життя в Україні в середньому на 62,3% нижче, ніж в Польщі та на 141,7% нижче, ніж у Німеччині.
За останній рік значно подорожчали яйця, овочі та м'ясні продукти, тому вартість традиційного салату "Олів'є" до новорічного столу 2025 зросла на 25-30%.
Ціни на продукти:
- молоко (1 л) - 42,04 гривень
- буханець білого хліба (500 г) - 26,14 гривні
- яйця (12) - 70,10 гривень
- твердий сир (1 кг) 330,11 - гривні
- куряче філе (1 кг) - 161,00 гривні
- яловичина (1 кг) (або еквівалент червоного м'яса задньої ніжки) - 254,29 гривні
- яблука - 30,37 гривні
- банан (1 кг) - 63,62 гривні
- апельсини (1 кг) - 64,47 гривні
- мандарин (1 кг) - 86,96 гривні
- помідор (1 кг) - 86,79 гривні
- картопля (1 кг) - 22,25 гривні
- салат (1 пучок) - 45,55 гривні
- ікра (80 г) - від 199 гривень
- червона риба (180 г) - від 168 грн
- пляшка вина (середнього класу) - 192,85 гривні
- ігристе вино - від 114 гривень
- панетоне (500 г) - від 199 гривень
- штолен (500 г) - від 164 гривень
Цьогоріч вартість новорічного столу зросла на 25% (фото ілюстративне: Freepik)
Які ціни на продукти у Польщі
Ціни на продукти у Польщі з листопада минулого року по листопад 2024-го зросли на 5,5%. У порівнянні з українськими цінами, там дорожче куряче філе, яйця та гречка, але дешевші молочні продукти й свинина.
Вартість споживчого кошика для однієї людини на місяць становить 288,99 злотих (2 889,90 грн), за даними польського дослідження ASM SFA. Підрахунків щодо вартості новорічного столу поки нема.
Ціни на продукти:
- молоко (1 літр) - 3,90 злотих (40,3 гривні)
- буханець білого хліба (500 г) - 4,88 злотих (50,4 гривні)
- яйця (звичайні) (12) - 12,25 злотих (126 гривень)
- твердий сир (1 кг) - 34,91 злотих (360 гривень)
- куряче філе (1 кг) - 24,19 злотих (248,89 гривні)
- кругла яловичина (1 кг) (або еквівалент червоного м’яса задньої ніжки) - 45,00 злотих (464,85 гривні)
- яблука (1 кг) - 3,97 злотих (41 гривня)
- банан (1 кг) - 6,51 злотих (67,2 гривні)
- апельсини (1 кг) - 6,89 злотих (71,17 гривні)
- помідор (1 кг) - 10,88 злотих (112,4 гривні)
- картопля (1 кг) - 3,46 злотих (35,7 гривні)
- салат (1 пучок) - 4,88 злотих (50,41 гривні)
- ікра (95 г) - від 42 злотих (433,86 гривні)
- червона риба (100 грн) - від 14,49 злотих (149,68 гривні)
- пляшка вина (середнього класу) - 25,00 злотих (258 гривень)
- ігристе вино - від 23,99 злотих (247 гривень)
- панетоне (700 г) - від 38 злотих (392,54 гривні)
- штолен (500 г) - від 18,60 злотих (192,13 гривні)
Ціни на червону ікру у Польщі (скриншот)
Скільки коштують аналогічні продукти в Німеччині
Ціни на продукти в Німеччині в листопаді 2024 року були на 1,8% вищими, ніж за аналогічний період минулого року, за даними Федерального статистичного управління. В середньому німці витрачають на продукти 600-650 євро на місяць, у святковий період витрати зростають.
Ціни на продукти:
- молоко (1 літр) - 1,10 євро (48,46 гривні)
- буханець білого хліба (500 г) - 1,91 євро (84,15 гривні)
- яйця (звичайні) (12) - 3,22 євро (141,87 гривні)
- твердий сир (1 кг) - 12,71 євро (560 гривень)
- куряче філе (1 кг) - 12,76 євро (562,2 гривні)
- яблука (1 кг) - 2,69 євро (118,52 гривні)
- банан (1 кг) - 1,49 євро (65,65 гривні)
- апельсини (1 кг) - 2,01 євро (88,56 гривні)
- мандарини (1 кг) - від 1,68 євро (74,02 гривні)
- помідор (1 кг) - 4,34 євро (191,22 гривні)
- картопля (1 кг) - 1,41 євро (62,12 гривні)
- салат (1 пучок) - 1,67 євро (73,58 гривні)
- ікра (100 г) - від 10,95 євро (482 гривні)
- червона риба (180 г) - 8,69 євро (382 гривень)
- пляшка вина (середнього класу) - 5,99 євро (263,91 гривні)
- ігристе вино - від 9,45 євро (416,36 гривні)
- панетоне (500 г) - від 7,56 євро (333,09 гривні)
- штолен (1000 г) - від 7,55 євро (332,65 гривні)
Ціни на різдвяний штолен у Німеччині (скриншот)
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Під час підготовки матеріалу використали: дані Мінфіну та ресурсу зі статистикою цін у світі Numbeo.com, Wiescirolnicze.pl, підрахунок Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки.
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