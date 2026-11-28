За даними енергетиків, обмеження споживання діятимуть протягом усієї доби 29 листопада.

Для побутових споживачів - графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).

Для промисловості та бізнесу - графіки обмеження потужності.

Причиною запровадження обмежень залишаються наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

В "Укренерго" наголошують, що фахівці працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше ліквідувати пошкодження та повернути світло всім споживачам.

Точний час і обсяг застосування обмежень за конкретною адресою можна дізнатися на офіційних сайтах та сторінках обленерго у вашому регіоні.