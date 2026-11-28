У неділю, 29 листопада, в частині областей діятимуть цілодобові відключення світла. Світло вимикатимуть обсягом від однієї до трьох черг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
За даними енергетиків, обмеження споживання діятимуть протягом усієї доби 29 листопада.
Для побутових споживачів - графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).
Для промисловості та бізнесу - графіки обмеження потужності.
Причиною запровадження обмежень залишаються наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру України.
В "Укренерго" наголошують, що фахівці працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше ліквідувати пошкодження та повернути світло всім споживачам.
Точний час і обсяг застосування обмежень за конкретною адресою можна дізнатися на офіційних сайтах та сторінках обленерго у вашому регіоні.
Нагадаємо, що вранці 28 листопада російські окупанти атакували енергетичний об'єкт компанії ДТЕК "Одеські електромережі".
Внаслідок ворожого обстрілу на Одещині без електропостачання тимчасово залишилися понад 6 тисяч споживачів.
Крім того, через суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині запровадили індивідуальні графіки відключень електроенергії.
У регіоні більше не діє звичний поділ на черги - тепер час знеструмлень залежить безпосередньо від конкретної адреси.