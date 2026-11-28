По данным энергетиков, ограничения потребления будут действовать в течение всех суток 29 ноября.

Для бытовых потребителей - графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).

Для промышленности и бизнеса - графики ограничения мощности.

Причиной ограничений остаются последствия предыдущих российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

В "Укрэнерго" отмечают, что специалисты работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать повреждения и вернуть свет всем потребителям.

Точное время и объем применения ограничений по конкретному адресу можно узнать на официальных сайтах и страницах облэнерго в регионе.