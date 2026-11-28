В воскресенье, 29 ноября, в части областей будут действовать круглосуточные отключения света. Свет будут отключаться объемом от одной до трех очередей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" .
По данным энергетиков, ограничения потребления будут действовать в течение всех суток 29 ноября.
Для бытовых потребителей - графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).
Для промышленности и бизнеса - графики ограничения мощности.
Причиной ограничений остаются последствия предыдущих российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.
В "Укрэнерго" отмечают, что специалисты работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать повреждения и вернуть свет всем потребителям.
Точное время и объем применения ограничений по конкретному адресу можно узнать на официальных сайтах и страницах облэнерго в регионе.
Напомним, что утром 28 ноября российские оккупанты атаковали энергетический объект компании ДТЭК "Одесские электросети".
В результате вражеских обстрелов на Одесщине без электроснабжения временно остались более 6 тысяч потребителей.
Кроме того, из-за существенных повреждений энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области ввели индивидуальные графики отключений электроэнергии.
В регионе больше не действует привычное деление на очереди - теперь время обесточений зависит непосредственно от конкретного адреса.