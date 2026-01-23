Від Ocean Plaza до заводів: Україна пришвидшує продаж санкційного майна росіян

"Спрощуємо продаж санкційного майна росіян – ці активи мають працювати на відбудову України. Так, уряд спростив продаж активів, які були стягнуті в державну власність, на відкритих аукціонах", - зазначила Свириденко.

За її словами, є дві ключові зміни:

Відтепер права вимоги за кредитами можна включати до складу активу та продавати єдиним пакетом.

Якщо перший аукціон не відбувся, держава автоматично запускає повторний аукціон з меншою ціною, а далі аукціон за голландською моделлю з поступовим зниженням ціни.

Перелік санкційних активів, які виставлять на продаж

"Разом з тим, затвердили перелік санкційних активів та орієнтовний графік їхнього продажу. На аукціони будуть виставлені корпоративні права 26 обʼєктів", - додала глава уряду.

Зазначається, що на продаж виставлять ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" (ТЦ "Оушен Плаза"), ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", ТОВ "Калушський трубний завод", ТОВ "АМСТЕЛ-СКІ" (готель в Буковелі), ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", ТОВ "Мотордеталь-Конотоп", АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" та ін.

Відомо, що аукціони почнуться вже у березні. Активи будуть виставлятись залежно від часу, необхідного для підготовки майна до продажу.

"Усі отримані кошти надійдуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та працюватимуть на відновлення інфраструктури, економіки та підтримку людей", - підсумувала Свириденко.