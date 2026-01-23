Від Ocean Plaza до заводів: Україна пришвидшує продаж санкційного майна росіян

Кабінет міністрів України спростив продаж санкційного майна росіян, яке було передано до державної власності після арешту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
"Спрощуємо продаж санкційного майна росіян – ці активи мають працювати на відбудову України. Так, уряд спростив продаж активів, які були стягнуті в державну власність, на відкритих аукціонах", - зазначила Свириденко.
За її словами, є дві ключові зміни:
"Разом з тим, затвердили перелік санкційних активів та орієнтовний графік їхнього продажу. На аукціони будуть виставлені корпоративні права 26 обʼєктів", - додала глава уряду.
Зазначається, що на продаж виставлять ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" (ТЦ "Оушен Плаза"), ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", ТОВ "Калушський трубний завод", ТОВ "АМСТЕЛ-СКІ" (готель в Буковелі), ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", ТОВ "Мотордеталь-Конотоп", АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" та ін.
Відомо, що аукціони почнуться вже у березні. Активи будуть виставлятись залежно від часу, необхідного для підготовки майна до продажу.
"Усі отримані кошти надійдуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та працюватимуть на відновлення інфраструктури, економіки та підтримку людей", - підсумувала Свириденко.
Нагадаємо, раніше Україна запровадила нові персональні санкції проти осіб і компаній, які підтримують військово-промисловий комплекс, тіньовий флот та енергетичний сектор Росії.
Також у грудні Україна ввела санкції проти майже 700 танкерів російського "тіньового флоту", які перевозять російську нафту в обхід встановлених обмежень.