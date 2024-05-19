UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Від обстрілу Харкова постраждали дві жінки: з'явилися фото наслідків

Фото: в результаті обстрілу Харкова постраждали дві жінки (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті сьогоднішнього обстрілу Харкова постраждали дві жінки. Росіяни атакували місто керованими авіабомбами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"У Шевченківському районі зафіксовано влучання по центральному парку. Постраждали дві жінки. Пошкоджено будівлі кінотеатру, ресторану та автомобілі. У Київському районі пошкоджено територію місцевого кладовища", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Там зазначили, що росіяни застосували для обстрілу Харкова дві керовані авіабомби УМПБ Д-30.

"Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", - додали в Офісі генпрокурора.

 

 

Обстріли Харкова та області

Сьогодні вдень у Харкові пролунали два вибухи. Як повідомляла місцева влада, росіяни ударили по цвинтарю, а також популярному місцю відпочинку поблизу футбольного поля. Спочатку було відомо, що одна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

Крім того, під ворожим обстрілом сьогодні опинилася база відпочинку в селі Черкаська Лозова під Харковом. В результаті подвійного удару ракетами "Іскандер-М" загинули 6 людей та ще 27 - постраждали. Детальніше - читайте в публікації РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Обстріл ХарковаВійна Росії проти України