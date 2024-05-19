От обстрела Харькова пострадали две женщины: появились фотографии последствий

"В Шевченковском районе зафиксировано попадание по центральному парку. Пострадали две женщины. Повреждены здания кинотеатра, ресторана и автомобили. В Киевском районе повреждена территория местного кладбища", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Там отметили, что россияне применили для обстрела Харькова две управляемые авиабомбы УМПБ Д-30.

"Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", - добавили в Офисе генпрокурора.