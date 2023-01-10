Від обстрілів армії РФ загинуло щонайменше 6 952 цивільних в Україні, - ООН

Управління верховного комісара ООН із прав людини заявило, що ще 11 144 зазнали поранення. За перший тиждень 2023 року було зафіксовано 34 випадки загибелі та 101 випадок поранення.

В організації зазначають, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою. Також багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

"Це стосується, наприклад, до населених пунктів Маріуполь, Ізюм, Лисичанськ, Попасна і Севєродонецьк, де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб", - зазначають в ООН.

Більшість фактів втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження. Також мова йшла про обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаційні удари.