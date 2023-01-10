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От обстрелов армии РФ погибли по меньшей мере 6 952 гражданских в Украине, - ООН

Фото: От обстрелов армии РФ погибли по меньшей мере 6 952 гражданских в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Из-за вооруженной агрессии России с 24 февраля 2022 года по 9 января 2023 года в Украине погибли по меньшей мере 6 952 гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООН.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что еще 11 144 получили ранения. За первую неделю 2023 было зафиксировано 34 случая гибели и 101 случай ранения.

В организации отмечают, что реальное число погибших значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой. Также многие сообщения все еще нуждаются в подтверждении.

"Это касается, например, населенных пунктов Мариуполь, Изюм, Лисичанск, Попасная и Северодонецк, где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц", - отмечают в ООН.

Большинство фактов потерь среди гражданских лиц были вызваны применением взрывного оружия с большой зоной поражения. Также речь шла об обстрелах из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетных и авиационных ударах.

Напомним, что около 600 украинцев погибли и пострадали от мин за время российской агрессии.

Совет безопасности ООН планирует провести заседание по Украине уже на следующей неделе.

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