Рада безпеки ООН проведе чергове засідання щодо України: названо дату

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради безпеки ООН.

Нове засідання Ради безпеки ООН у рамках програми "Підтримка миру та безпеки в Україні" відбудеться у п'ятницю, 13 січня, зазначають у прес-службі.

При цьому які саме теми планується обговорити на засіданні Ради безпеки - поки що невідомо.