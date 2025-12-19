Від Нью-Йорка до Ер-Ріяда. WhiteBIT масштабувала українську Web3-експертизу

2025 рік став періодом фундаментального інституційного прориву для WhiteBIT .

Компанія з українським корінням, яка є найбільшою європейською криптобіржею за трафіком, відзначила свою сьому річницю масштабною трансформацією у глобальну фінтех-екосистему W Group.

W Group наразі обʼєднує 8 фінтех компаній включно з WhiteBIT та має 35 мільйонів користувачів у 150 країнах. На прикладі цього кейсу можна простежити, як українська технологічна експертиза утверджується на найвищому світовому рівні, задаючи еталони на ринках США та Близького Сходу.

Інституційне визнання та глобальна експансія

Справжнім "знаком якості" для продукту стало грудневе рішення S&P Dow Jones. Вперше в історії нативна монета біржі з українським корінням - WBT - увійшла до п’яти провідних світових криптовалютних індексів. Це фінансове визнання, яке прирівнює цифрову монету компанії до стандартів, за якими працюють найбільші інституційні інвестори планети.

Паралельно з цим WhiteBIT здійснила стратегічний вихід на американський ринок, відкривши окреме представництво WhiteBIT US у Нью-Йорку та отримавши операційні ліцензії. Разом із розширенням діяльності в Австралії, Аргентині, Бразилії, ці кроки остаточно закріпили статус компанії як гравця світового масштабу.

WhiteBIT на Таймс-сквер

Стратегічна експертиза: від Києва до Ер-Ріяда

Довіра до українських розробників матеріалізувалася в історичній угоді з принцом Саудівської Аравії. У межах ініціативи Vision 2030 WhiteBIT надасть технологічне проєктування інфраструктури для королівства. Експерти компанії будуть залучені до токенізації фондового ринку Саудівської Аравії, розробки концепції цифрової валюти центрального банку (CBDC) та створення національних датацентрів. Таким чином, українська Web3-експертиза стає фундаментом для побудови фінансової інфраструктури однієї з найпотужніших економік світу.

Володимир Носов, засновник та СЕО WhiteBIT та Його Королівська Високість принц Наїф бін Абдулла бін Сауд, принц Саудівської Аравії

Масове впровадження блокчейн-технологій у спорті та житті

Місія масового впровадження криптовалют у 2025 році перейшла від теорії до конкретних цифр. Завдяки партнерству з Національною збірною України з футболу та інтеграції криптооплат через сервіси M-Ticket і Ticketsbox, частка квитків на матчі Збірної, придбаних за цифрові активи, зросла до вражаючих 8,5%.

Свою стратегію присутності у глобальному спорті компанія підкріпила також підписанням угоди з футбольним клубом "Ювентус" та проведенням першого у світі міжнародного трейдингового турніру International Crypto Trading Cup (ICTC 2025).

Матч "Україна - Азербайджан", Краків, 13 жовтня 2025

Відповідальний бізнес: освіта та благодійність

WhiteBIT продовжує системно інвестувати у майбутнє через підтримку освіти та збереження культурної спадщини. Спільно з Києво-Могилянською академією компанія розвиває магістерську програму "Блокчейн-технології". Цього року випуск студентів відбувся у метавсесвіті, а дипломи були видані у форматі NFT-сертифікатів на власному блокчейні біржі Whitechain.

Окрім освітніх проєктів, компанія фінансує відновлення історичних Братських келій НаУКМА, де розташовано факультет інформатики. Завершення робіт дозволить створити тут сучасний освітній простір, спрямований на підвищення кваліфікації ІТ-фахівців і забезпечення загальної потреби української ІТ-індустрії в професійних кадрах.

Випуск в метавсесвіті, КМА та WhiteBIT

Питання благодійності залишається пріоритетом: за 2025 рік WhiteBIT задонатила майже 12 млн грн, а загальна сума допомоги з початку повномасштабного вторгнення перевищила 468 млн гривень власних коштів. Крім того, технологічні рішення компанії дозволили зібрати понад 160 млн доларів на потреби армії через найбільші благодійні фонди країни.

"2025-й був дуже результативним для WhiteBIT. В цьому році ми презентували W Group, масштабувавши бізнес від однієї криптобіржі до цілої фінтех-екосистеми, вийшли на нові ринки та підписали гучні партнерства. Наші бізнес-амбіції не знають меж, і у 2026-му ми продовжимо будувати новий інноваційний світ фінансів", - Володимир Носов, засновник і СЕО WhiteBIT, президент W Group.