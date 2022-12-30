Від нього нічого не лишилося. Окупант розповів, як штурмував село в Україні, - ГУР
Російський військовий розповів про знищення українського села армією РФ та про великі втрати під час штурму українських позицій.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.
"Тут ми село одне штурмували. Ти уявляєш собі, село? І ось наші хлопці поїхали його штурмувати. Та там від села нічого не залишилося. Там просто в машини, в техніку тротил завантажували і відправляли. . У результаті у нас із 140 всього 45 осіб залишилося", - йдеться у радіоперехопленні.
Раніше у перехопленні ГУР говорилося, що російські солдати з сьомої роти здали свою зброю офіцерам і пішли пішки з України до РФ.
Також повідомлялося, що військовослужбовець Росії в радіоперехопленні розповів дружині про невдалу спробу перелому руки сокирою, щоб уникнути поранення, або загибелі в Україні.
Крім того, раніше стало відомо, що росіяни скаржаться на фейкові пропагандистські новини про війну проти України.
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