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Від негоди без світла сотні населених пунктів, в енергосистемі дефіцит, - "Укренерго"

Понеділок 03 червня 2024 12:11
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Від негоди без світла сотні населених пунктів, в енергосистемі дефіцит, - "Укренерго" Фото: від негоди без світла сотні населених пунктів, в енергосистемі дефіцит (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок негоди, сьогодні, 3 червня, без світла залишились 312 населених пунктів в 7 областях України. Протягом доби в усіх регіонах діють ліміти споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

Як розповідає "Укренерго", вчора, 2 червня, зранку росіяни атакували безпілотником об’єкт енергетичної інфраструктури в центральному регіоні. Ремонтні роботи одразу розпочались після відбою тривоги.

Обмеження споживання

"Сьогодні протягом доби ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України. При перевищенні лімітів - обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів", - додає "Укренерго".

Причиною застосування обмеження є наслідки шести масованих терористичних обстрілів Російської Федерації по українських електростанціях. Для подолання дефіциту залучаються імпорт й аварійна допомога з Європи.

Наслідки негоди

Через негоду без світла залишаються 312 населених пунктів у:

  • Житомирській;
  • Кіровоградській;
  • Київській;
  • Полтавській;
  • Сумській;
  • Черкаській;
  • Чернігівській областях.

Також через інші причини знеструмлено 404 населені пункти. Зокрема через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях.

Питання посилення ППО

Протягом останніх місяців ворог посилив масовані обстріли проти української території. Під удар також потрапляє енергетична інфраструктура України, що спровокувало повернення графіків відключення світла. Наразі ж на порядку денному перебуває питання посилення протиповітряної оборони (ППО).

Як розповів прессекретар президента Володимира Зеленський Сергій Никифоров, найближчим часом очікуються публічні позитивні рішення щодо посилення ППО.

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