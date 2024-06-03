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У Зеленського анонсували позитивні рішення щодо ППО найближчим часом

Понеділок 03 червня 2024 10:40
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У Зеленського анонсували позитивні рішення щодо ППО найближчим часом Фото: Сергій Никифоров, прессекретар президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Найближчим часом очікуються публічні заяви союзників України щодо нових поставок систем протиповітряної оборони (ППО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря президента України Сергія Никифорова в ефірі телемарафону.

Як розповів Никифоров, у Сінгапурі відбулась зустріч з головою Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки (США) Ллойдом Остіном. Тоді ж питання ППО було основним.

"Звичайно, що я не можу зараз оголошувати про те, що саме обговорювали, терміни й саму суть. Але можу сказати, що це тема ППО для України, для Харкова, для цивільної інфраструктури, для людей і для фронту. І їй присвятили найбільше уваги", - зауважив Никифоров.

Зокрема прессекретар президента Володимира Зеленського додав, що сьогодні Київ активно співпрацює з США, а Вашингтон, своєю чергою - з іншими партнерами, щодо нових поставок ППО.

"І очікуємо на вже публічні позитивні рішення вже найближчим часом", - заявив Никифоров.

Питання посилення ППО

Сьогодні питання посилення ППО Україна стало особливо гострим на тлі того, що російські терористи посилили масовані удари по території нашої країни. Як відзначав раніше президент, для повного закриття неба достатньо всього 25 зенітних ракетних комплексів Patriot.

Лише протягом минулого тижня Російська Федерація застосувала проти України близько 1000 ракет, дронів та керованих авіаційних бомб (КАБ).

Тим часом Румунія розмірковує над тим, аби передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot.

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