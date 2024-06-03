От непогоды без света сотни населенных пунктов, в энергосистеме дефицит, - "Укрэнерго"

Вследствие непогоды, сегодня, 3 июня, без света остались 312 населенных пунктов в 7 областях Украины. В течение суток во всех регионах действуют лимиты потребления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

Как рассказывает "Укрэнерго", вчера, 2 июня, утром россияне атаковали беспилотником объект энергетической инфраструктуры в центральном регионе. Ремонтные работы сразу начались после отбоя тревоги.

Ограничение потребления

"Сегодня в течение суток лимиты потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины. При превышении лимитов - облэнерго применяют графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей", - добавляет „Укрэнерго“.

Причиной применения ограничения являются последствия шести массированных террористических обстрелов Российской Федерации по украинским электростанциям. Для преодоления дефицита привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы.

Последствия непогоды

Из-за непогоды без света остаются 312 населенных пунктов в:

Житомирской;

Кировоградской;

Киевской;

Полтавской;

Сумской;

Черкасской;

Черниговской областях.

Также по другим причинам обесточены 404 населенных пункта. В частности из-за боевых действий есть обесточивание в Донецкой, Сумской, Харьковской областях.

Вопросы усиления ПВО

В течение последних месяцев враг усилил массированные обстрелы против украинской территории. Под удар также попадает энергетическая инфраструктура Украины, что спровоцировало возвращение графиков отключения света. Сейчас же на повестке дня находится вопрос усиления противовоздушной обороны (ПВО).

Как рассказал пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров, в ближайшее время ожидаются публичные положительные решения по усилению ПВО.