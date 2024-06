Від Нагельсманна через Ямала до Роналду: які рекорди вже впали на Євро-2024

Перше досягнення трапилося зі стартовим свистком матчу-відкриття між національною командою Німеччини та збірною Шотландії. Керманич Бундестім Юліан Нагельсманн побив рекорд чемпіонатів Європи та став наймолодшим тренером в історії турніру. Німецький фахівець у 36 років 327 днів усього на шість днів випередив Сречко Катанєца, який тренував збірну Словенії на Євро-2000.

У другий ігровий день впав рекорд найшвидшого забитого м'яча в історії європейських першостей. Албанець Недім Байрамі скористався помилкою оборони збірної Італії та відкрив рахунок на 1-й хвилині потужним ударом повз кіпера. Хронометр зупинився на 23-й секунді. Попереднє досягнення належало росіянину Дмітрію Кірічєнку, який забив Греції на 67-й секунді зустрічі на Євро-2004.

У той же день чемпіонати Європи отримали нового наймолодшого футболіста в історії. Ламін Ямал вийшов у старті збірної Іспанії на поєдинок проти хорватської національної команди. На день матчу таланту було 16 років 338 днів. До цього досягнення діамант "Барселони" додав ще одне, віддавши результативну передачу на Дані Карвахаля.

Свій віковий рекорд встановив і Домінік Собослай. Хавбек "Ліверпуля" вивів збірну Угорщину на матч проти Швейцарії з капітанською пов'язкою. Так він став наймолодшим капітаном в історії турніру. У день поєдинку Собослаю було 23 роки, 7 місяців і 21 день. 25-річні Джанлуїджі Доннарумма та Кіліан Мбаппе виглядають ветеранами на його фоні.

У фінальний день першого туру черговий рекорд підкорив Кріштіану Роналду. Зірковий португалець став першим футболістом, який зіграв на шести чемпіонатах Європи (2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024). Раніше п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" ділив пальму першості з іспанцем Ікером Касільясом. Легенда мадридського "Реала" зупинився на п'ятьох турнірах.

Щоправда, одного з досягнень Роналду позбувся в той же день. Турецький півзахисник Арда Гюлер відібрав один із перших рекордів португальського нападника. Гол у ворота збірної Грузії дозволив талановитому турку стати наймолодшим автором забитого м'яча в дебютних матчах на чемпіонатах Європи. Якщо Роналду забив у 19 років 128 днів, то Гюлер опинився в обіймах у 19 років 114 днів.

Зате Португалії належатиме інший рекорд. Ветеран збірної Пепе зіграв увесь матч проти Чехії та став найстаршим футболістом в історії турніру. У день поєдинку досвідченому оборонцю був 41 рік 113 днів. Цілком вірогідно, що португалець Пепе ще кілька разів упродовж Євро-2024 встигне оновити орієнтир для прийдешніх поколінь.