От Нагельсманна через Ямала до Роналду: какие рекорды уже покорили на Евро-2024

Отгремел первый тур чемпионата Европы 2024 года, подаривший не только неожиданные результаты, но и установление новых статистических достижений.

Первое достижение произошло со стартовым свистком матча-открытия между национальной командой Германии и сборной Шотландии. Наставник Бундестим Юлиан Нагельсманн побил рекорд чемпионатов Европы и стал самым молодым тренером в истории турнира. Немецкий специалист в 36 лет 327 дней всего на шесть дней опередил Сречко Катанеца, тренировавшего сборную Словении на Евро-2000.

Германия Босс Julian Nagelsmann (36 лет и 327 дней назад) 1000 тонн жениха молодого manager in historie of European Championship — by 6 дней.



Предыдущий рекорд был основан на Срекко Катанец, который был 36 лет и 333 дня для Slovenia's першу гру на Euro 2000.



Via… pic.twitter.com/TRo3swICSt - The Athletic Football (@TheAthleticFC) Июнь 14, 2024

Во второй игровой день пал рекорд самого быстрого забитого мяча в истории европейских первенств. Албанец Недим Байрами воспользовался ошибкой обороны сборной Италии и открыл счет на 1-й минуте мощным ударом мимо кипера. Хронометр остановился на 23 секунде. Предыдущее достижение принадлежало россиянину Дмитрию Кириченко, забившему Греции на 67-й секунде встречи на Евро-2004.

1 - Недим Байрами является результатом после 23 секунд для Albania на Италию является большой резиденцией, которая проходила в UEFA Европейской кампании. Lightning. #EURo2024 #ITAALB pic.twitter.com/RZLXWrwpy7 — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 15, 2024

В тот же день чемпионаты Европы получили нового младшего футболиста в истории. Ламин Ямал вышел в старте сборной Испании на поединок против национальной хорватской команды. В день матча таланту было 16 лет 338 дней. К этому достижению бриллиант "Барселоны" добавил еще одно, отдав результативную передачу на Дани Карвахаля.

16 - На 16 лет и 338 дней, Испания Ламин-Ямал является молодым игроком к одному из появлений в игре в UEFA European Championship Finals. Sweet. pic.twitter.com/gmhgObMZ0O — OptaJose (@OptaJose) June 15, 2024

Свой возрастной рекорд установил и Доминик Собослай. Хавбек "Ливерпуля" вывел сборную Венгрии на матч против Швейцарии с капитанской повязкой. Так он стал самым молодым капитаном в истории турнира. В день поединка Собослаю было 23 года, 7 месяцев и 21 день. 25-летние Джанлуиджи Доннарумма и Килиан Мбаппе выглядят ветеранами на его фоне.

В финальный день первого тура очередной рекорд покорил Криштиану Роналду. Звездный португалец стал первым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024). Ранее пятикратный обладатель "Золотого мяча" делил пальму первенства с испанцем Икером Касильясом. Легенда мадридского "Реала" остановилась на пяти турнирах.

6 - Кристиано #Роналдо будет толковать только одного игрока, чтобы получить часть в шести различных европейских кампаниях Finals: EURO 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 и 2024. Inexhaustible. #CR7 #PortugalCzechia #EURO2024 pic.twitter.com/ywrrOkmMi1 — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 18, 2024

Правда, одного из достижений Роналду лишился в тот же день. Турецкий полузащитник Арда Гюлер отобрал один из первых рекордов португальского нападающего. Гол в ворота сборной Грузии позволил талантливому турку стать самым молодым автором забитого мяча в дебютных матчах на чемпионатах Европы. Если Роналду забил в 19 лет 128 дней, то Гюлер оказался в объятиях в 19 лет 114 дней.

1 - Arda Güler является молодым игроком к значению на его оценку в Европейской кампании финал (19 лет и 114 дней), опрокидываясь Cristiano Ronaldo's previous record 19 years and 128 days set in 2004. Jewel. pic.twitter.com/EUEJnTvJdK — OptaJose (@OptaJose) June 18, 2024

Зато Португалии будет принадлежать другой рекорд. Ветеран сборной Пепе сыграл весь матч против Чехии и стал самым возрастным футболистом в истории турнира. В день поединка опытному защитнику был 41 год 113 дней. Вполне вероятно, что португалец Пепе еще несколько раз на протяжении Евро-2024 успеет обновить ориентир для будущих поколений.