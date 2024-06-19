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От Нагельсманна через Ямала до Роналду: какие рекорды уже покорили на Евро-2024

Берлин, Среда 19 июня 2024 15:00
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От Нагельсманна через Ямала до Роналду: какие рекорды уже покорили на Евро-2024 Фото: Криштиану Роналду, Ламин Ямал и Недим Байрами переписали историю турнира (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Отгремел первый тур чемпионата Европы 2024 года, подаривший не только неожиданные результаты, но и установление новых статистических достижений.

Кратко о новых рекордах турнира, установленных на Евро-2024 – в подборке РБК-Украина.

Первое достижение произошло со стартовым свистком матча-открытия между национальной командой Германии и сборной Шотландии. Наставник Бундестим Юлиан Нагельсманн побил рекорд чемпионатов Европы и стал самым молодым тренером в истории турнира. Немецкий специалист в 36 лет 327 дней всего на шесть дней опередил Сречко Катанеца, тренировавшего сборную Словении на Евро-2000.

Во второй игровой день пал рекорд самого быстрого забитого мяча в истории европейских первенств. Албанец Недим Байрами воспользовался ошибкой обороны сборной Италии и открыл счет на 1-й минуте мощным ударом мимо кипера. Хронометр остановился на 23 секунде. Предыдущее достижение принадлежало россиянину Дмитрию Кириченко, забившему Греции на 67-й секунде встречи на Евро-2004.

В тот же день чемпионаты Европы получили нового младшего футболиста в истории. Ламин Ямал вышел в старте сборной Испании на поединок против национальной хорватской команды. В день матча таланту было 16 лет 338 дней. К этому достижению бриллиант "Барселоны" добавил еще одно, отдав результативную передачу на Дани Карвахаля.

Свой возрастной рекорд установил и Доминик Собослай. Хавбек "Ливерпуля" вывел сборную Венгрии на матч против Швейцарии с капитанской повязкой. Так он стал самым молодым капитаном в истории турнира. В день поединка Собослаю было 23 года, 7 месяцев и 21 день. 25-летние Джанлуиджи Доннарумма и Килиан Мбаппе выглядят ветеранами на его фоне.

В финальный день первого тура очередной рекорд покорил Криштиану Роналду. Звездный португалец стал первым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024). Ранее пятикратный обладатель "Золотого мяча" делил пальму первенства с испанцем Икером Касильясом. Легенда мадридского "Реала" остановилась на пяти турнирах.

Правда, одного из достижений Роналду лишился в тот же день. Турецкий полузащитник Арда Гюлер отобрал один из первых рекордов португальского нападающего. Гол в ворота сборной Грузии позволил талантливому турку стать самым молодым автором забитого мяча в дебютных матчах на чемпионатах Европы. Если Роналду забил в 19 лет 128 дней, то Гюлер оказался в объятиях в 19 лет 114 дней.

Зато Португалии будет принадлежать другой рекорд. Ветеран сборной Пепе сыграл весь матч против Чехии и стал самым возрастным футболистом в истории турнира. В день поединка опытному защитнику был 41 год 113 дней. Вполне вероятно, что португалец Пепе еще несколько раз на протяжении Евро-2024 успеет обновить ориентир для будущих поколений.

К слову, ранее УЕФА объявил претендентов на гол тура Евро-2024.

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Роналду Евро 2024 Португалия Сборная Испании Криштиану Роналду
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