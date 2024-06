От Нагельсманна через Ямала до Роналду: какие рекорды уже покорили на Евро-2024

Первое достижение произошло со стартовым свистком матча-открытия между национальной командой Германии и сборной Шотландии. Наставник Бундестим Юлиан Нагельсманн побил рекорд чемпионатов Европы и стал самым молодым тренером в истории турнира. Немецкий специалист в 36 лет 327 дней всего на шесть дней опередил Сречко Катанеца, тренировавшего сборную Словении на Евро-2000.

