ua en ru
Ср, 19 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кривдники України та Грузії: відео претендентів на гол туру Євро-2024 від УЄФА

Середа 19 червня 2024 12:16
UA EN RU
Кривдники України та Грузії: відео претендентів на гол туру Євро-2024 від УЄФА Фото: Арда Гюлер підтвердив статус футбольного діаманта (x.com/millitakimlar)
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оголосив список номінантів на звання автора найкращого забитого м'яча в стартовому турі групового етапу чемпіонату Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

До переліку претендентів потрапили чотири футболісти. За приз позмагаються хавбек збірної Італії Ніколо Барелла, капітан Румунії Ніколає Станчу, а також дует з національної команди Туреччини – Мерт Мюлдюр і Арда Гюлер.

Барелла приніс "Скуадра Адзуррі" вольову перемогу над Албанією. На 16-й хвилині поєдинку він опинився на підбиранні перед штрафним майданчиком і класно пробив із льоту в кут воріт. Албанський голкіпер Стракоша не зреагував, а оборонець Хюсай відвернув голову.

Натомість Станчу розпочав побиття збірної України в Мюнхені. "Синьо-жовті" помилилися під пресингом, Ман відкинув на капітана команди, а той у дотик розкішно поклав у дальній верхній кут Луніна. Стрибок воротаря був ефектним, але неефективним.

Єдиним оборонцем у списку претендентів виявився Мюлдюр. Турок у стилі справжнього форварда пробив із льоту після спроби Двалі винести м'яч подалі після навісу Кадіоглу з лівого флангу. Щоправда, збірна Грузії швидко повернулася в гру.

Довелося братися до справи вундеркінду мадридського "Реала". Гюлер у середині другої половини несподівано отримав вільний простір на підступах до штрафного після зміщення з правого флангу. Цього виявилося досить для потужного пострілу в дальню дев'ятку.

До слова, напередодні Туреччина перемогла збірну Грузії у фестивальному стилі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євро 2024 УЕФА Збірна Італії
NEWS
F-16 для України. Хто та коли може передати Україні перші літаки
F-16 для України. Хто та коли може передати Україні перші літаки
DAILY
Посол Естонії Аннелі Кольк: Важлива не лише повна перемога України, а й поразка Росії
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Посол Естонії Аннелі Кольк: Важлива не лише повна перемога України, а й поразка Росії