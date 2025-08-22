Від міні до максі: топ-5 спідниць, без яких не обійтися цієї осені

Спідниця-"олівець" у довжині максі

Цього сезону традиційний фасон "олівець" витягується до щиколоток, роблячи акцент на фігурі та лаконічності. Її носять зі шкіряними куртками, грубим взуттям або з трикотажними боді та високими підборами.

Особливо актуальні моделі з розрізами або шкіряні варіанти. Такий фасон ідеальний для офісу, зустрічей і smart-casual образів.

Довга спідниця на осінь 2025 (фото: instagram.com/ingridedvinsen)

Чорна дуже коротка спідниця

Мода циклічна, і зараз ми спостерігаємо новий виток популярності стилю Y2K (2000-х). Суперміні - це один з ключових елементів тієї епохи. Сучасні дизайнери переосмислили його, додавши нові текстури й матеріали, такі як шкіра, денім або щільний текстиль.

У парі з високими чобітьми, oversize-светром або подовженим жакетом така спідниця створює баланс між зухвалістю і трендовим силуетом. У моді не тільки трикотаж, а й щільні фактури: твід, шкіра, денім.

Трендова коротка спідниця (фото: instagram.com/inthing_)

Принт у горошок

Візерунок "горошок" - це справжня класика, яка ніколи повністю не виходить з моди.

Він є символом жіночності, грайливості та ретро-шику. І хоча горошок був популярний у минулих сезонах, восени 2025 року він знову набуває особливої актуальності.

Особливо популярні варіанти з шовку, віскози або шифону - з легкою хвилею руху. Стилізуйте з базовими трикотажними топами, жакетами або бомберами для цікавого міксу. Підходить як для щоденних луків в офіс, так і для побачень.

Спідниця в горошок (фото: instagram.com/laylaabbey)

Спідниці із заниженою талією

Занижена талія, яка була візитною карткою моди 2000-х років, тріумфально повернулася на подіуми та стала одним з найбільш суперечливих, але водночас найпопулярніших трендів осені 2025.

Цей стиль, який раніше вважався застарілим, тепер знову посідає провідні позиції в гардеробах модних блогерів.

Занижена талія актуальна не тільки для спідниць у мінідовжині, а й міді, і максі. Цього сезону популярні моделі з:

деніму: класика, яка ніколи не старіє. Джинсові спідниці із заниженою талією є ідеальним варіантом для повсякденних образів;

атласу: атласні спідниці-максі із заниженою талією мають дуже елегантний і розкішний вигляд. Їх можна поєднувати з блузками, щоб створити вечірній образ;

шкіри: спідниці із заниженою талією зі шкіри або екошкіри надають образу брутальності й гостроти, створюючи ідеальний баланс між жіночністю і бунтарським духом.

Спідниця із заниженою талією (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Спідниці кольору "кемел"

Найнейтральніший хіт осіннього сезону.

Бежева палітра - головний колір осені 2025. Спідниця в цьому кольорі - універсальний елемент гардероба, який поєднується з білими, чорними, сірими, шоколадними або навіть червоними речами.

У тренді як м'який трикотаж, так і костюмна тканина. Носіть як у total look'ах, так і як акцент у мінімалістичному стилі.

Спідниця пісочного відтінку (фото: instagram.com/divrav)