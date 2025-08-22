От мини до макси: топ-5 юбок, без которых не обойтись этой осенью

Юбка-"карандаш" в длине макси

В этом сезоне традиционный фасон "карандаш" вытягивается к лодыжкам, делая акцент на фигуре и лаконичности. Ее носят с кожаными куртками, грубой обувью или с трикотажными боди и высокими каблуками.

Особенно актуальны модели с разрезами или кожаные варианты. Такой фасон идеален для офиса, встреч и smart-casual образов.

Длинная юбка на осень 2025 (фото: instagram.com/ingridedvinsen)

Черная очень короткая юбка

Мода циклична, и сейчас мы наблюдаем новый виток популярности стиля Y2K (2000-х). Супермини - это один из ключевых элементов той эпохи. Современные дизайнеры переосмыслили его, добавив новые текстуры и материалы, такие как кожа, деним или плотный текстиль.

В паре с высокими сапогами, oversize-свитером или удлиненным жакетом такая юбка создает баланс между дерзостью и трендовым силуэтом. В моде не только трикотаж, но и плотные фактуры: твид, кожа, деним.

Трендовая короткая юбка (фото: instagram.com/inthing_)

Принт в горошек

Узор "горошек" - это настоящая классика, которая никогда полностью не выходит из моды.

Он является символом женственности, игривости и ретро-шика. И хотя горошек был популярен в прошлых сезонах, осенью 2025 года он снова приобретает особую актуальность.

Особенно популярны варианты из шелка, вискозы или шифона - с легкой волной движения. Стилизуйте с базовыми трикотажными топами, жакетами или бомберами для интересного микса. Подходит как для ежедневных луков в офис, так и для свиданий.

Юбка в горошек (фото: instagram.com/laylaabbey)

Юбки с заниженной талией

Заниженная талия, которая была визитной карточкой моды 2000-х годов, триумфально вернулась на подиумы и стала одним из самых противоречивых, но одновременно самых популярных трендов осени 2025.

Этот стиль, ранее считавшийся устаревшим, теперь снова занимает ведущие позиции в гардеробах модных блогеров.

Заниженная талия актуальна не только для юбок в мини-длине, но и миди, и макси. В этом сезоне популярные модели из:

денима: классика, которая никогда не стареет. Джинсовые юбки с заниженной талией являются идеальным вариантом для повседневных образов;

атласа: атласные юбки-макси с заниженной талией выглядят очень элегантно и роскошно. Их можно сочетать с блузками, чтобы создать вечерний образ;

кожи: юбки с заниженной талией из кожи или экокожи придают образу грубости и остроты, создавая идеальный баланс между женственностью и бунтарским духом.

Юбка с заниженной талией (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Юбки цвета "кемел"

Самый нейтральный хит осеннего сезона.

Бежевая палитра - главный цвет осени 2025. Юбка в этом цвете - универсальный элемент гардероба, который сочетается с белыми, черными, серыми, шоколадными или даже красными вещами.

В тренде мягкий трикотаж, так и костюмная ткань. Носите как в total look'ах, так и как акцент в минималистическом стиле.

Юбка песочного оттенка (фото: instagram.com/divrav)