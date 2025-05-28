Від маркетингу до медицини. Скільки коштує контрактне навчання на топ-спеціальностях

Маркетинг

Вартість року навчання на спеціальності маркетинг в Україні коливається від 18 тисяч до 321 тисячі гривень. Найнижча ціна в Міжнародному університеті бізнесу і права у Миколаєві, найвища - в Амерікан юніверсіті Київ.

В інших закладах по Україні вартість навчання становить від 30 до 60 тисяч гривень на рік. У 2025-му ціни можуть зрости ще до 10%, особливо у приватних закладах освіти.

Вартість навчання на спеціальності маркетинг, дані за навчальний рік 2024-2025 (скриншот)

Журналістика і видавнича діяльність

Рік навчання на факультеті журналістика коштує від 20 до 89 900 гривень. Найдешевше у Миколаївському інституті розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", а найдорожче - у Львівському університеті бізнесу та права.

У переважній більшості закладів вартість навчання на цій спеціальності коливається у межах 30-40 тисяч гривень.

Вартість навчання на журналістиці та видавничій діяльності, дані за навчальний рік 2024-2025 (скриншот)

Психологія

Найдешевше рік навчання на психолога коштує у Харківському інституті Міжрегіональної Академії управління персоналом - 17 100 гривень, найдорожче у "Зігмунд Фройд університет Україна" - 315 тисяч гривень. Навчання в інших закладах в середнього обійдеться у межах 30-40 тисяч гривень в рік.

Вартість навчання на психології, дані за навчальний рік 2024-2025 (скриншот)

Право

Вартість навчання на спеціальності "Право" стартує від 16 тисяч гривень. Найнижча ціна у Центральноукраїнському інституті Міжрегіональної Академії управління персоналом у Кропивницькому. Найдорожче ця спеціальність обійдеться в Українському католицькому університеті у Львові - 147 тисяч гривень (ціна на 2025-2026 рік).

Низка українських закладів вищої освіти пропонує навчання за цією спеціальністю за ціною від 25 до 50 тисяч гривень в рік.

Найвища вартість навчання на психології, дані за навчальний рік 2024-2025 (скриншот)

Комп'ютерні науки

Найдешевше здобути освіту за даною спеціальністю в Полтаві в Національному університеті "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка". Там рік навчання коштує 19 700 гривень. Найдорожче у Львові - в Українському католицькому університеті. Тут вартість за рік навчання становить 147 тисяч гривень (ціна на 2025-2026 рік).

Освітня програма за цим напрямком в інших закладах коштує 25-40 тисяч гривень.

Найвищі ціни на навчання за спеціальністю комп'ютерні науки, дані за навчальний рік 2024-2025 (скриншот)

Медицина

Вартість навчання у медичному закладі стартує від 30 тисяч гривень і сягає 75 960 гривень. Найнижча ціна - у Харківському інституті медицини та біомедичних наук, найвища - в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

Середня ціна навчання в інших закладах - 35-50 тисяч гривень за рік.

Найвищі ціни на навчання на медичних спеціальностях, дані за навчальний рік 2024-2025 (скриншот)

Інженерія програмного забезпечення

Найдешевше здобути цю спеціальність у Донбаському інституті техніки та менеджменту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая (заклад релокований у Київ). Тут навчання коштує 17 800 гривень. Найдорожче навчання обійдеться в Амерікан юніверсіті Київ - 321 тисяча гривень за рік.

Вартість навчання в інших закладах коливається від 25 до 50 тисяч гривень.

Найвища вартість навчання за даною спеціальністю, дані за навчальний рік 2024-2025 (скриншот)