Від маркетингу до медицини. Скільки коштує контрактне навчання на топ-спеціальностях

Здобути вищу освіту в Україні - не завжди бюджетно. Поки одні університети пропонують навчання за ціною новенького смартфона, інші виставляють рахунки у кілька сотень тисяч гривень.
РБК-Україна із посиланням на Освіта.юа розповідає, скільки коштує в середньому навчання на контрактній формі.
Вартість року навчання на спеціальності маркетинг в Україні коливається від 18 тисяч до 321 тисячі гривень. Найнижча ціна в Міжнародному університеті бізнесу і права у Миколаєві, найвища - в Амерікан юніверсіті Київ.
В інших закладах по Україні вартість навчання становить від 30 до 60 тисяч гривень на рік. У 2025-му ціни можуть зрости ще до 10%, особливо у приватних закладах освіти.
Рік навчання на факультеті журналістика коштує від 20 до 89 900 гривень. Найдешевше у Миколаївському інституті розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", а найдорожче - у Львівському університеті бізнесу та права.
У переважній більшості закладів вартість навчання на цій спеціальності коливається у межах 30-40 тисяч гривень.
Вартість навчання на журналістиці та видавничій діяльності, дані за навчальний рік 2024-2025 (скриншот)
Найдешевше рік навчання на психолога коштує у Харківському інституті Міжрегіональної Академії управління персоналом - 17 100 гривень, найдорожче у "Зігмунд Фройд університет Україна" - 315 тисяч гривень. Навчання в інших закладах в середнього обійдеться у межах 30-40 тисяч гривень в рік.
Вартість навчання на спеціальності "Право" стартує від 16 тисяч гривень. Найнижча ціна у Центральноукраїнському інституті Міжрегіональної Академії управління персоналом у Кропивницькому. Найдорожче ця спеціальність обійдеться в Українському католицькому університеті у Львові - 147 тисяч гривень (ціна на 2025-2026 рік).
Низка українських закладів вищої освіти пропонує навчання за цією спеціальністю за ціною від 25 до 50 тисяч гривень в рік.
Найдешевше здобути освіту за даною спеціальністю в Полтаві в Національному університеті "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка". Там рік навчання коштує 19 700 гривень. Найдорожче у Львові - в Українському католицькому університеті. Тут вартість за рік навчання становить 147 тисяч гривень (ціна на 2025-2026 рік).
Освітня програма за цим напрямком в інших закладах коштує 25-40 тисяч гривень.
Вартість навчання у медичному закладі стартує від 30 тисяч гривень і сягає 75 960 гривень. Найнижча ціна - у Харківському інституті медицини та біомедичних наук, найвища - в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.
Середня ціна навчання в інших закладах - 35-50 тисяч гривень за рік.
Найдешевше здобути цю спеціальність у Донбаському інституті техніки та менеджменту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая (заклад релокований у Київ). Тут навчання коштує 17 800 гривень. Найдорожче навчання обійдеться в Амерікан юніверсіті Київ - 321 тисяча гривень за рік.
Вартість навчання в інших закладах коливається від 25 до 50 тисяч гривень.
Найвища вартість навчання за даною спеціальністю, дані за навчальний рік 2024-2025 (скриншот)
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